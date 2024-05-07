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        BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e 'Refah' uyarısı

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas'a anlaşma çağrısı yaptığını anımsatarak, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 02:33 Güncelleme: 07.05.2024 - 03:03
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        Guterres'ten İsrail'e 'Refah' uyarısı
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        BM Genel Sekreteri Guterres, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile makam katında ikili görüşmesinin öncesinde basına açıklamada bulundu.

        Daha önce yaptığı yazılı açıklamada İsrail ve Hamas'a anlaşma sağlanması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Guterres, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez." diye konuştu.

        AA'nın haberine göre; Guterres, Refah'a kara saldırısının korkunç insani sonuçları olacağını ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ifade etti.

        BM GENEL KURUL BAŞKANI FRANCIS: BİR SALDIRIYI HİÇBİR ŞEY MEŞRU KILAMAZ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Refah'a 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığını belirterek, "Açıkça söylüyorum. Daha fazla insani faciaya yol açacak Refah'a yönelik düşüncesizce bir saldırıyı hiçbir şey meşru kılamaz." dedi.

        Francis, X sosyal hesabından bir mesaj paylaştı.

        İsrail'in Refah'ın doğusuna yönelik olası kara saldırısından derin endişe duyduğunu ifade eden Francis, buraya çok zor koşullarda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığına dikkati çekti.

        Francis, şu anda kalıcı ateşkese yönelik belirleyici adım atma ve esirleri koşulsuz serbest bırakma zamanı olduğunu kaydetti.

        Acıyı artık sonlandırmak gerektiğinin altını çizen Francis, "Açıkça söylüyorum. Daha fazla insani faciaya yol açacak Refah'a yönelik düşüncesizce bir saldırıyı hiçbir şey meşru kılamaz." ifadelerini kullandı.

        HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

        Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

        İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

        İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

        İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

        *Haberin ilk fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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