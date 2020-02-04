AA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye ile Suriye arasındaki "çatışmanın sona erdirilmesi" yönünde çağrı yaptı. Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusunun ve Suriye ordusunun bölgede "birbirlerini bombaladığını" ve çatışmanın "son derece endişe verici" bir değişiklikte olduğunu belirtti. "Çağrım, çatışmaların sona ermesi için" diyen Guterres, "Suriye'deki kriz için çözümün askeri olduğuna inanmıyoruz. Çözümün siyasi yollarla olacağını defalarca söyledik" şeklinde konuştu. Guterres, "Tamamen kontrol dışı bir seviyeye gelmeden önce bu çatışmaların bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.