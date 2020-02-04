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HaberlerDünya

BM Genel Sekreteri Guterres: "Türkiye ile Suriye arasındaki çatışma sona ermeli"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'de Türkiye ile Suriye rejim güçleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Tamamen kontrol dışı bir seviyeye gelmeden önce bu çatışmaların bitmesi gerekiyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
AA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye ile Suriye arasındaki "çatışmanın sona erdirilmesi" yönünde çağrı yaptı. Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusunun ve Suriye ordusunun bölgede "birbirlerini bombaladığını" ve çatışmanın "son derece endişe verici" bir değişiklikte olduğunu belirtti. "Çağrım, çatışmaların sona ermesi için" diyen Guterres, "Suriye'deki kriz için çözümün askeri olduğuna inanmıyoruz. Çözümün siyasi yollarla olacağını defalarca söyledik" şeklinde konuştu. Guterres, "Tamamen kontrol dışı bir seviyeye gelmeden önce bu çatışmaların bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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