Guterres: Ukrayna'daki katliama son verin 0:00 / 0:00

AA

BM Genel Sekreteri Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı sivillerin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşın bedelini ödediğine dikkati çekti.

Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu ifade eden Guterres, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin" çağrısında bulundu.

SCHOLZ VE BORRELL İLE UKRAYNA'YI GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Ukrayna krizini görüştü.

AA'nın haberine göre; BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres, Scholz ve Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşı önlemeye yönelik çabaları ele aldı.