BM Genel Sekteri Guterres: ABD'deki üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli
Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı. Olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı. BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konu hakkında "Üniversiteler, akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli" açıklamasında bulundu
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'deki Filistin'e destek protestolarıyla ilgili, "Üniversiteler, akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." açıklamasında bulundu.
Guterres, New York'taki BM binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ABD'deki üniversitelerde, Filistin'e destek protestolarındaki polis baskınlarına ilişkin bir soruya Guterres, "İfade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkını güvence altına almak şart." açıklamasında bulundu.
Guterres, diğer taraftan da nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Kendisinin devlet deneyimi olduğunu da anımsatan Guterres, "Üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." vurgusunu yaptı.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.