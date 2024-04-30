BM Genel Sekteri Guterres: ABD'deki üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı. Olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı. BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konu hakkında "Üniversiteler, akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli" açıklamasında bulundu

Anadolu Ajansı Giriş: 30.04.2024 - 21:21 Güncelleme: 30.04.2024 - 21:21 facebook

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