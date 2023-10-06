BM: Göç meseleleri ABD ve Meksikalı yetkililerce ele alınmalı Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Teksas eyaletinde sınıra duvar örülmesiyle ilgili, "Göç meselesiyle ilgili her şey ABD ve Meksikalı yetkililer tarafından birlikte ele alınmalı." değerlendirmesini yaptı

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haq, Teksas eyaletine sınır duvarı inşa edileceğine ilişkin haberleri takip ettiklerini belirtti.

"Göç meselesiyle ilgili her şey ABD ve Meksikalı yetkililer tarafından birlikte ele alınmalı." diyen Haq, göçmen ve mültecilerin tüm haklarına saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Teksas eyaletine bağlı Starr County bölgesinde, sınıra duvar örülmesi için federal yasaların uygulanmasından vazgeçildiğine dair kararı duyurmuştu.

DHS'nin söz konusu adımı, Biden yönetiminin duvar inşasını durdurma söylemleriyle çelişirken, Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminden (CBP) yapılan açıklamada, "Kongre, 2019 mali yılı fonlarını, Rio Grande Vadisi'nde sınır bariyeri inşaatı için tahsis etti ve DHS bu fonları tahsis edildikleri amaçlar için kullanmak zorundadır. CBP, bu çerçevede sağlam çevresel uygulamaları hayata geçirmeye devam edecek, ülkenin kültürel ve doğal kaynaklarını koruma konusundaki taahhüdünü sürdürecektir." ifadelerine yer verilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, sınıra duvarın inşası için tahsis edilen paranın başka bir amaçla kullanılması için çalıştığını ancak bunun gerçekleşmediğini söylemişti.

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