BM göçmenlere yönelik şiddet ve ırkçılığı incelemek üzere İtalya'ya heyet yollayacak
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, göçmen ve azınlıklara yönelik şiddet ve ırkçılığın arttığı yönündeki haberler nedeniyle İtalya'ya bir gözlem ekibi yollayacağını açıkladı. İtalyan hükümetinden yanıtsa, İçişleri Bakanı Matteo Salvini'den geldi. Salvini, BM'ye verilen ödeneği "gözden geçirme" tehdidinde bulundu.
12.09.2018 - 10:35 | Güncelleme:
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İtalya ve Avusturya'da göçmen karşıtı politikalarla ilgili endişeleri dile getirdi ve bu iki ülkede değerlendirme yapmak üzere bir ekip göndereceğini açıkladı.
Yeni görevine 1 Eylül'de başlayan Şili'nin eski Devlet Başkanı Bachelet'nin bu açıklaması, dün BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada dünya genelinde yaşanan insan hakları ihllallerini değerlendirdiği sırada geldi.
İnsan Hakları Yüksek Komiseri, "İtalyan hükümeti, sivil toplum kuruluşlarının kurtarma gemilerine limana yanaşma izni vermiyor. Bu türden politik tutumlar ve son zamanlarda yaşanan diğer gelişmeler zaten savunmasız durumda olan insanlar için yıkıcı sonuçlar doğuruyor" dedi.
Bachelet, İtalya'da "göçmenlere, Afrika kökenlilere ve Romanlara yönelik şiddet ve ırkçılığın keskin biçimde arttığı" yönündeki iddiaları değerlendirmek üzere bu ülkeye bir ekip yollamayı planladığını söyledi. Avusturya'ya da göçmenler konusunda son zamanlarda yaşanan gelişmeleri incelemek üzere bir ekip göndereceğini belirtti.
Salvini'den BM'ye gözdağı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'in bu açıklaması İtalyan hükümetinin göç karşıtı politikalarının mimarı olan ve ülke içinde de zaman zaman ırkçılıkla suçlanan İçişleri Bakanı Salvini'nin tepkisini çekti.
Salvini, Twitter'a yazdığı mesajda "İtalya her yıl BM'ye 100 milyon euro'dan fazla para veriyor. Bu şahsiyetler İtalyanlara ders vermeye cüret ederse bu kadar çok para vermeye devam etmenin faydalı olup olmadığını değerlendiririz" dedi.
Salvini Facebook'a yazdığı mesajda da BM'yi "gereksiz şekilde maliyetli ve bilgisiz" olmakla itham etti ve "BM, İtalya'yı kontrol etmeden önce özgürlük ve kadın-erkek eşitliği gibi temel hakları yadsıyan üyelerini incelesin" dedi.
Muhalefet Salvini'yi suçladı
Muhalefetse İtalya'nın insan haklarına saygı göstermeyen bir ülke olarak görülmesine yol açtığı gerekçesiyle hükümeti ve Salvini'yi suçladı.
Muhalefetteki Demokratik Parti'den milletvekili Rosa Maria Di Giorgi, "Irkçılık nedeniyle BM'nin gözlemi altındayız. İtalya insan haklarına saygı göstermeyen bir ülke olarak görülüyor. Hükümet ve İçişleri Bakanı Salvini, ülkemizin uluslararası arenada yeni bir konuma taşınmasının sorumlusudur" dedi.
Toskana Bölgesi Başkanı Enrico Rossi de "Siyahları avlamakla, kapatılan limanlarla, ırkçılıkla geçen bir yazdan sonra BM İtalya'ya gözlemci yolluyor. Buna karar veren de, faşist Pinochet hapislerinde işkence görmüş biri olarak insan haklarından anlayan Michelle Bachelet. Salvini'nin şantaj yaparak BM fonlarını kesme tehdidi de utanç verici" dedi.
Avusturya yönetimi ise Bachelet'in açıklamasına karşılık olarak, BM heyetinin incelemesini "Avusturya hakkındaki önyargıları ve bilinçli yanlış bilgilendirmeleri düzeltme fırsatı" olarak gördüklerini belirtti.
Avusturya Basın Ajansı'nın haberine göre Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturya'da göçmenlerin yaşam koşullarının dünyanın en iyileri arasında yer aldığını söyledi.
Kurz ayrıca, "Umarız bu tetkikten sonra BM, işkence ve idamın gündemde olduğu; ifade, basın, toplantı ve inanç hürriyetlerinin ayaklar altına alındığı ülkelere ayıracak zaman ve kaynak da bulur" dedi.
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BM göçmenlere yönelik şiddet ve ırkçılığı incelemek üzere İtalya'ya heyet yollayacak/bm-gocmenlere-yonelik-siddet-ve-irkciligi-incelemek-uzere-italya-ya-heyet-yollayacak-21382422138242
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