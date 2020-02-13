BM Güvenlik Konseyi: Libya'da kalıcı ateşkes sağlanmalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

BM Güvenlik Konseyi: Libya'da kalıcı ateşkes sağlanmalı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için İngiltere'nin hazırladığı önergeyi 15'e 14 oy ile kabul etti. Bir tek Rusya çekimser oy kullandı.

BM Güvenlik Konseyi: Libya'da kalıcı ateşkes sağlanmalı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için İngiltere'nin hazırladığı önergeyi 15'e 14 oy ile kabul etti. Bir tek Rusya çekimser oy kullandı.

BMGK tarafından onaylanan kararda "Libya'da mümkün olan en kısa süre içinde hiçbir ön koşul olmadan" ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi.

Önergede "Libya'da sayısı artan paralı askerlerden ötürü kaygı duyulduğu" aktarılırken, Rusya bu tanımı "yabancı terörist savaşçılar" ifadesi ile değiştirmek istediyse de başarılı olamadı.

Kararda Ocak ayında kurulan ortak askeri komisyonun kalıcı ateşkesin sağlanması için görüşmelere devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Bunun içine, bir denetim sisteminin kurulması, güçler ayrılığı ve güvenin tesis edilmesi için alınması gereken önlemler giriyor.

Bu komisyonun Cumartesi günü Cenevre'de düzenlenen toplantısı bir sonuca varmadan bitmişti.

Berlin'de çatışmaların sona ermesi çağrısı yapılmıştı

En son olarak Libya krizi ile ilgili tarafların ve uluslararası aktörlerin katılımıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilen konferansta 55 maddelik bir bildiri yayımlanmıştı.

Bu uzun sonuç bildirisinde daha sonraki toplantılar için yapılması gerekenler sıralanmış ve çatışmaların sona ermesi için çağrıda bulunulmuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel "kapsamlı bir plan üzerinde uzlaştık" dese de bu bildiride çözüm için atılacak doğrudan bir somut adım yer almamıştı.

2011'deki uluslararası müdahale ile Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden beri ülkedeki iç savaş halen sürüyor.

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor.

Mustafa Fayez al-Sarraj, 2016 yılında BM'nin arabuculuğunda varılan anlaşma çerçevesinde kurulan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başbakanı.

İki taraf arasındaki çatışmalar, Hafter'in güçlerinin Trablus'u ele geçirmeye çalışması dolayısıyla yoğunlaşmış vaziyette.

ABD'den Wagner talebi

General Hafter güçleri Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor.

Rusya, Wagner adı verilen güvenlik şirketine bağlı binlerce paralı askeri Hafter'e destek için göndermekle itham ediliyor, Rusya bu iddiayı reddediyor.

AFP'ye konuşan diplomatlara göre, ABD tarafı BMGK'nın onayladığı son kararda Wagner'in adının geçmesini talep etti.

Kararın ardından konuşan ABD'nin yardımcı BM temsilcisi Cherith Norman Chalet, bu konuda konseyin görüş birliğine varamamasının talihsiz olduğunu söyleyerek "Wagner grubu gibi yabancı paralı askerlerin bölgedeki siyasi çözümün gecikmesine neden olduğunu" belirtti.

Diğer yandan Hafter'e bağlı güçler, BM'nin Trablus'taki havalimanını kullanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

BM, daha önce yaptığı açıklamada da Hafter'e bağlı güçlerin hava trafiğine kısıtlamalar getirmesi yüzünden insani yardımların ülkeye getirilmesinde zorluk yaşandığını söylemişti.

Hafter'e bağlı güçler Trablus'u ele geçirememiş olsa da sahip oldukları havasız insan araçları dolayısıyla hava trafiğinin kontrolünü ellerinde tutuyorlar.

  • Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmeye çalışan General Halife Hafter kimdir?
  • Wagner Grubu: Libya'daki Rus paralı askerler hakkında neler biliniyor?
  • Berlin'deki Libya Zirvesi'nde alınan kararlar ne anlama geliyor?
  • Libya'daki en önemli siyasi aktörler hangi ülkeler ve kim, ne istiyor?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BM: Suriye'de zorunlu göç savaşın başından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı
BBCBM: Suriye'de zorunlu göç savaşın başından beri ...
İdlib'de kim, ne istiyor?
BBCİdlib'de kim, ne istiyor?
Covid-19: Koronavirüsü çok sayıda kişiye bulaştıranlar salgının yayılmasında nasıl bir rol oynuyor?
BBCCovid-19: Koronavirüsü çok sayıda kişiye ...
Bernie Sanders, Demokrat Parti'nin New Hampshire eyaleti ön seçiminde birinci oldu: "Zaferimiz, Trump'ın sonunun başlangıcıdır"
BBCBernie Sanders, Demokrat Parti'nin New Hampshire ...
Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan maratoncu evinde 50 km koştu
BBCKoronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan ...
'Yüzyılın istihbarat darbesi': "ABD ve Almanya istihbarat örgütleri yıllarca Türkiye ve diğer ülkelerin şifreli mesajlarını dinledi"
BBC'Yüzyılın istihbarat darbesi': "ABD ve Almanya ...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
BBCSamsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i ...
İtalya'da nüfusun azalma hızı 102 yılın en yükseğine çıktı: 'Ülkemizin varlığını ilgilendiren bir sorun'
BBCİtalya'da nüfusun azalma hızı 102 yılın en yükseğine ...
Kocasının MR parası için 66 yaşında koşu yarışına katılıp birinci olan Hintli kadının öyküsü film oldu
BBCKocasının MR parası için 66 yaşında koşu yarışına ...
Hollanda'da 2 ayrı şirkete gönderilen bombalı zarfların açılması sonucu patlamalar yaşandı
BBCHollanda'da 2 ayrı şirkete gönderilen bombalı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X