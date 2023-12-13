Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya BM iklim görüşmelerine katılan delegeler, fosil yakıtlardan “kaçınma” konusunda anlaştı

        BM iklim görüşmelerine katılan delegeler, fosil yakıtlardan “kaçınma” konusunda anlaştı

        Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda (COP28) fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda anlaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        COP 28'de fosil yakıtlardan kaçınma çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) delegeleri, gezegeni ısıtan fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda anlaştı.

        COP28 Başkanı Sultan Ahmed al-Jaber, bugünkü oturumda dünyanın iklimle mücadele hedeflerinden ne kadar uzaklaştığını ve nasıl geri döneceğini gösteren küresel envanter olan ana belgeyi yorum istemeden onayladı.

        Onayın ardından delegeler bu kararı kutlamak için birbirlerine sarıldı.

        Al-Jaber, “Bu, bilim tarafından yönlendirilen bir plan. İklim eylemini hızlandırmak için geliştirilmiş, dengeli ama hata yapmayan tarihi bir paket. Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda fikir birliğindedir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderliğindeki başkanlık, yaklaşık 200 ülkeden delegelere küresel durum değerlendirmesi adı verilen yeni bir belge sundu.

        İki hafta içinde sunulan üçüncü versiyon olan 21 sayfalık belgenin hiçbir yerinde "petrol" kelimesi geçmezken, "fosil yakıtlar" ifadesi iki kez kullanılıyor.

        Anlaşma, 100'den fazla ülkenin talep ettiği gibi fosil yakıtların "aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması”ndan ziyade, "enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde uzaklaşılması ve bu kritik 10 yılda eylemlerin hızlandırılması" çağrısında bulunuyor.

        GUTERRES DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dün, tüm fosil yakıtların "aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması" için anlaşma yapılması çağrısında bulunmuştu.

        COP 28 kapsamında Dubai'de konuşan Guterres, "İklim krizinin temel nedeni olarak görülen fosil yakıt üretimi ve tüketimiyle mücadeleye odaklanılmasının" önemini vurgulamıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cop28
        #iklim krizi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?