BM, ilk yapay zeka tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulunda yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanımı, erişilebilirliği ve dağıtımı hakkında oturum düzenlendi.

Oturumda, "küresel ölçekte güvenli yapay zeka sistemleri" hedefiyle ABD öncülüğünde ve 123 ülkenin desteğiyle oluşturulan karar, oybirliğiyle kabul edildi.

"GENİŞ ÇAPLI BİR UZLAŞMA"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Dünyanın sınırlı konuda hemfikir olduğu bu dönemde, bu kararın önemi belki de ilerlemeye yönelik geniş çaplı bir uzlaşmaya varılmasıdır." dedi.

BM üyesi ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan karar, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanımı, erişilebilirliği ve dağıtımı hakkında genel çerçeve ile bu alanda uluslararası güvenliği sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler için temel oluşturuyor.

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