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        BM, ilk yapay zeka tasarısını kabul etti

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yapay zeka teknolojisini düzenlemek üzere küresel temel oluşturacak ilk karar tasarısını kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 01:19 Güncelleme: 22.03.2024 - 01:19
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        BM, ilk yapay zeka tasarısını kabul etti
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        BM Genel Kurulunda yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanımı, erişilebilirliği ve dağıtımı hakkında oturum düzenlendi.

        Oturumda, "küresel ölçekte güvenli yapay zeka sistemleri" hedefiyle ABD öncülüğünde ve 123 ülkenin desteğiyle oluşturulan karar, oybirliğiyle kabul edildi.

        "GENİŞ ÇAPLI BİR UZLAŞMA"

        ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Dünyanın sınırlı konuda hemfikir olduğu bu dönemde, bu kararın önemi belki de ilerlemeye yönelik geniş çaplı bir uzlaşmaya varılmasıdır." dedi.

        BM üyesi ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan karar, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanımı, erişilebilirliği ve dağıtımı hakkında genel çerçeve ile bu alanda uluslararası güvenliği sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler için temel oluşturuyor.

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        Konuyla ilgili gelecekte alınacak kararlara gelişmekte olan ülkelerin de katılımını amaçlayan karar, söz konusu ülkelerin de tarım, eğitim, sağlık ve afet öncesi uyarı gibi alanlarda yapay zeka teknolojilerini kullanımını destekliyor.

        ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI VEYA YETERSİZ ÖNLEMLERLE KULLANIMINA KARŞI UYARILARA YER VERİLDİ

        Devlet, kurum ve kişileri yapay zeka alanındaki düzenleyici kararnameleri "geliştirmeye ve desteklemeye" teşvik eden kararda, geliştirilen teknolojinin uluslararası hukuka aykırı veya yetersiz önlemlerle kullanımına karşı uyarılara yer veriliyor.

        Avrupa Parlamentosu (AP), yapay zeka teknolojilerinin topluma zarar verme ihtimaline göre risk temelli bir biçimde düzenlenmesini ve insan davranışını manipüle eden veya insanların zafiyetlerinden yararlanan biçimlerinin yasaklanmasını öngören yasayı 13 Mart'ta onaylamıştı.

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