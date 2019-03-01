BM: İsrail, Gazze'de savaş suçu işlemiş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin Gazze'deki ölümleri incelemek üzere oluşturduğu komisyon, İsrailli askerlerin geçen yıl Gazze'deki protestoculara karşı savaş suçu işlemiş olabileceğini belirtti.

30 Mart - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 189 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Konsey keskin nişancıların çocukları, sağlık ekiplerini ve gazetecileri bilerek hedef almış olduğuna inanacak haklı gerekçeler bulunduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na vekaleten atanan İsrael Katz Konsey'in bulgularını reddettiklerini belirterek "İnsan Hakları Konseyi'nin Absürd Tiyatro'su bir kez daha düşmanca, uydurma ve İsrail'e karşı önyargılı bir rapor üretti" dedi. Katz "Hiç kimse İsrail'in kendini savunma, vatandaşlarını ve sınırlarını koruma hakkını elinden alamaz" diye konuştu.

Filistinliler geçen yıl Mart ayı sonunda İsrail işgalini protesto etmek için İsrail sınırında "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" başlatmış, Filistin Sağlık Bakanlığı sadece o gün 15 göstericinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nde oluşturulan komisyon, Mart'tan yıl sonuna kadar geçen sürede 6 binden fazla silahsız protestocunun İsrail keskin nişancıları tarafından vurulduğunu belirtti.

35'i çocuk 189 Filistinli öldürüldü

Yaklaşık 10 aylık süre içinde öldürülen 189 Filistinli'den 183'ünün "atış mühimmatı" ile öldürüldüğü, bunlardan 35'inin çocuk olduğu belirtildi.

Ayrıca 3 sağlık görevlisi ve 2 gazetecinin de üzerlerinde mesleklerini gösteren işaretler bulunmasına rağmen vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Araştırma komisyonunun raporunda aynı süre içinde 6106 Filistinli'nin mermiyle yaralandığı, 3908 Filistinli'nin de mermi parçaları, plastikle kaplanmış metal kurşun ve gözyaşartıcı gaz kapsülleriyle yaralandığı belirtildi.

Protestolar sırasında dört İsrailli asker yaralandı. Komisyon raporuna göre protestoların yaşandığı bir gün bir İsrailli asker protesto alanı dışında hayatını kaybetti.

Hukuki olarak bireysel savunma kapsamına girmiyorsa, doğrudan düşmanca bir eylemde bulunmayan bir sivili kasti olarak vurmak savaş suçu sayılıyor.

Komisyonun raporunda "İsrail güvenlik güçleri birimlerinin, göstericilere verdikleri karşılıkta, doğrudan düşmanca bir eylemde bulunmayan ya da tehdit oluşturmayan sivilleri öldürüp yaraladıklarına inanmamızı sağlayan haklı gerekçeler bulduk. Bu ciddi insan hakları ihllaleri, savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girebilir" dendi.

Komisyonda bulunan Bangladeşli avukat Sara Hüseyin "Onların kasıtlı olarak çocukları, engellileri, gazetecileri vurduklarını söylüyoruz" dedi.

"Tekerlekli sandalyede bir engelli, kol değneği kullanan biri... Onlar, vurdukları kişileri görmelerini sağlayan çok yüksek teknolojiyle donatılmış silahları bulunan keskin nişancılar tarafından vuruldu"

Komisyon, İsrail'in protestoların Filistinli silahlı örgütler tarafından düzenlenen "terör eylemleri" olduğu iddiasını dikkate aldıklarını ancak göstericilerin açık bir siyasi söylemi olan "siviller" oldukları sonucuna ulaştıklarına dikkat çekti.

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