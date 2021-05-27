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HaberlerDünyaSON DAKİKA: BM: İsrail'in Gazze'deki saldırıları savaş suçu teşkil edebilir - Haberler
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BM: İsrail'in Gazze'deki saldırıları savaş suçu teşkil edebilir

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi. Bachelet, "Siviller ve sivil nesneler üzerindeki etkileri açısından gelişigüzel ve orantısız olduğu tespit edilirse bu tür saldırılar savaş suçu teşkil edebilir." uyarısında bulundu.

SON DAKİKA: BM: İsrail'in Gazze'deki saldırıları savaş suçu teşkil edebilir - Haberler
AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK),işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüştüğü özel oturumu başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Koordinatörü Pakistan ile Filistin devletinin ortaklaşa yaptığı başvuru üzerine düzenlenen oturumun açılışını, İHK Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han yaptı.

Özel oturumun gündemine dair 47 üyeli konseyi bilgilendiren Han, ilk söz hakkını BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e verdi.

Bachelet, İsrail'in Gazze'de yoğun nüfuslu bölgelere düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını aynı zamanda sivil altyapının geniş çapta tahribata uğradığını aktardı.

Bu tür saldırıların, İsrail'in uluslararası insani hukuk kapsamındaki "ayrım ve orantılılık ilkelerine" uyması konusunda ciddi endişeler uyandırdığının altını çizen Bachelet, "Siviller ve sivil nesneler üzerindeki etkileri açısından gelişigüzel ve orantısız olduğu tespit edilirse bu tür saldırılar savaş suçu teşkil edebilir." uyarısında bulundu.

Bachelet, askeri unsurların sivil yerleşim bölgelerine yerleştirilerek saldırıların buradan başlatılmasının da uluslararası insani hukukun ihlali olduğunu belirterek "Bununla birlikte, bir tarafın eylemleri diğerini uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinden muaf tutmaz." ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Komiseri Bachelet, bölgede tansiyonun İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere sert müdahalesinin ardından başladığını, daha sonra gerginliğin işgal altındaki Filistin topraklarına ve İsrail geneline sıçradığına dikkati çekti.

Kendi kayıtlarına göre, Gazze'de İsrail'in 63'ü çocuk 242 Filistinliyi öldürdüğünü belirten Bachelet, binlerce Filistinlinin yaralandığını ve 74 bin kişinin de yerinden edildiğini kaydetti.

Bachelet, Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'da 5'i çocuk 28 Filistinlinin İsrail güçlerince öldürüldüğünü, Hamas ve diğer Filistinli gruplar tarafından fırlatılan roketler sonucu da 10 İsrail vatandaşının öldüğünü belirtti.

Konseyin özel oturumunda, Pakistan ve Filistin'in ortaklaşa sunduğu karar tasarısı müzakere edilmesi ve oylanması bekleniyor.

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