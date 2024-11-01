BM: İsrail'in kuşatması nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde insani yardım hizmeti verilemiyor

,BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yaptı.

"BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'nin kuzeyine tüm yardım sevkiyatının durduğu ve tüm yardım hizmetlerinin sonlanmak zorunda kaldığı konusunda uyarıyor." diyen Dujarric, bunun temel nedeninin İsrail kuşatması ve insani yardım çalışanlarının yerinden edilmesi olduğunu kaydetti.

Dujarric, Gazze'nin kuzeyinden yakın zamanda yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Gazze'nin kuzeyinde ise yaklaşık 75 bin kişinin kaldığını belirten Dujarric, 1 Ekim'den beri buraya elektrik ve yakıt sağlanmadığını söyledi.