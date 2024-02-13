BM: İsrail'in Refah'a kara saldırısı katliama yol açar

BM, Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulunarak, İsrail hükümetinin artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda olduğunu bildirdi.

BM Yardım Şefi Martin Griffiths, şu açıklamaları yaptı:

"Gazze'de gerçekleştirdiğimiz yardım operasyonlarını devam ettirebilmemiz için gerekli olan güvenlik garantilerinden, yardım malzemelerinden ve personel kapasitesinden yoksunuz.

Dünyayı İsrail'in Refah'a bir kara operasyonu düzenlemesi konusunda uyarıyoruz. İsrail bu çağrıları görmezden gelemez."

ABD Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaparak, önceliğin Gazze'deki sivillerin ABD'den veya başka bir ülkeden/organizasyondan insani yardım almaya devam etmesi olduğunu duyurdu.