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        Haberler Dünya BM, İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan yaklaşık 235 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini açıkladı | Dış Haberler

        BM, İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan yaklaşık 235 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini açıkladı

        İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırıları göç dalgası başlattı. Son günlerde çok sayıda Lübnan'ı Suriye'ye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 19:01 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:01
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        Lübnan'dan Suriye'ye kaç kişi geçti?
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        Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Lübnan Ofisi Başkanı Mathieu Luciano, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Lübnan'dan yaklaşık 235 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi.

        Luciano, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında çevrim içi değerlendirmelerde bulundu.

        23 Eylül-3 Ekim'de yaklaşık 235 bin kişinin kara yoluyla Suriye'ye geçtiğini belirten Luciano, bunlardan 152 bininin Suriyeli ve 82 bininin ise Lübnanlı olduğunu söyledi.

        Luciano, aynı dönemde 50 bin kişinin Beyrut Havalimanı'nı kullanarak, 1060 kişinin de deniz yoluyla ülkeden ayrıldığını belirtti.

        1411 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #lübnan
        #Suriye
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