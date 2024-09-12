BM: İsrail'in vurduğu UNRWA okulunda Hamas üyelerinin bulunduğuna dair kanıt yok

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulda "Hamas üyelerinin bulunduğuna dair kanıt olmadığını" bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daha fazla BM personelinin ölümünü engellemek için ne yapabileceğinin sorulması üzerine Dujarric, "Personelimizi korumak ve Gazze halkının çok ciddi boyutta ihtiyacı olduğu yardımı sağlamak arasında denge oturtmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

REKLAM Dujarric, bunun için İsrail hükümetinin en yüksek düzeydeki görevlileriyle irtibata geçtiklerini ve geçmeye devam edeceklerini söyledi. İsrail'in, Nusayrat Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait okulda öldürülen personellerin "Hamas üyesi" olduğuna ilişkin iddiaları hakkında ise Dujarric, "Burası sığınak olarak kullanılan bir UNRWA okulu. Kötü bir niyetle kullanılsa bilirdik. Buna yönelik bir kanıt yok." ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait El-Cauni Okuluna düzenlediği saldırıda aralarında çocukların ve BM çalışanlarının da bulunduğu 18 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.​​​​​​​