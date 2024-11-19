BM: Karadeniz hala bir gerilim noktası olmaya devam etmektedir

BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin üst düzey katılımlı oturum düzenlendi.

Oturuma BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına katılan DiCarlo, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya "tam kapsamlı işgal başlatmasının" üzerinden 1000 gün geçtiğini anımsattı.

Bu 1000 günde BM Şartı ve uluslararası hukukun alenen ihlal edildiğini belirten DiCarlo, Ukraynalı milyonlarca insanın acı, yıkım ve umutsuzluk içinde yaşadığını dile getirdi.

DiCarlo savaşın durmaksızın devam ettiğine işaret ederek, Şubat 2022’den bu yana en az 12 bin164 sivilin hayatını kaybettiğini, bunların arasında 600'den fazla çocuğun da bulunduğunu anlattı.

Yaklaşık 26 bin 871 kişinin ise yaralandığını aktaran DiCarlo, gerçek rakamların ise çok daha yüksek olabileceğine işaret etti.

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"Tüm taraflar sivillerin güvenliğini sağlamak zorundadır"

DiCarlo, Rusya'nın hafta sonu 20 füze ve 90 insansız hava aracı (İHA) ile tüm Ukrayna bölgelerindeki enerji altyapısını hedef alarak, ciddi hasar ve can kaybına yol açan bir saldırı düzenlediğine işaret ederek, "Dün gece, Ukrayna güçlerine, ortaklar tarafından sağlanan uzun menzilli silahların Rusya içindeki hedeflere karşı kullanma izni verileceği basında yer aldı. Şunu netleştirmek isterim: Tüm taraflar, nerede olurlarsa olsunlar sivil halkın güvenliğini ve korumasını sağlamak zorundadır." ifadelerini kullandı.