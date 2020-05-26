BM Libya Destek Misyonu, sivil yerleşim yerlerinin mayınla tuzaklanmasını kınadı

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UNSMIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Salahaddin bölgelerinde sivillerin yaşadığı evlere ya da yakınlarına tuzaklanan mayınların infilak etmesi sonucu bazı kişilerin öldüğü ya da yaralandığı yönündeki haberlerden büyük endişe duyulduğu kaydedildi.

"Hiçbir askeri hedefe hizmet etmeyen, halk arasında korkuya neden olan ve uluslararası insancıl hukuka göre koruma altında olan sivillerin haklarını çiğneyen bu tür fiilleri şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Libyalıların Ramazan Bayramı'nı geçirmek için döndüğü evlerinin hedef alınmasının, bunun kasıtlı bir eylem olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Libyalılara, güvenlik güçlerinin direktiflerine uyma, güvenli olduğu ilan edilmeyen bölgelerden uzak durma ve şüpheli cisimlere yaklaşmama çağrısı yapıldı.

Hafter milisleri, Libya ordusunun operasyonları sonucu güneye doğru çekilmeye başlamadan önce Trablus'un güneyindeki bazı yerleşim yerlerine mayın yerleştirmişti. Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere evlerine dönmesiyle infilak eden mayınlar bazı kişilerin ölmesi ve yaralanmasına neden olmuştu.

Ordu birlikleri 22 Mayıs'ta başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve buradaki El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı. Hafter milislerinin başkentin güneyindeki cephelerden geri çekilirken, yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.