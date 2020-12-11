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BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, haftalık olağan basın toplantısında, görüşmelere BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams'ın başkanlık edeceğini söyledi.

Vellucci, "ekonomik çalışma grubu" toplantılarına, eş başkan sıfatıyla Mısır, ABD ve Avrupa Birliği'nin de katılacağı bilgisini paylaştı.

Pazartesi ve salı günü BM Cenevre Ofisinde yapılacak görüşmelerdeki amacı "Libya halkının ihtiyaçlarını ele almak, daha dayanıklı ve eşitlikçi ekonomik düzenlemeler oluşturmak" olarak açıklayan Vellucci, "kritik reformların" da ele alınacağı görüşmelerin Libya'nın ana finans kurumlarının temsilcilerini de bir araya getireceğini kaydetti.

- Libya krizine ilişkin 3 ayrı masa kurulmuştu

Almanya'da ocakta gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde, "askeri, siyasi ve ekonomi" olmak üzere 3 ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Cenevre'de 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.