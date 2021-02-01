Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

BM, Myanmardaki durumdan ciddi şekilde endişe duyulduğunu bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'daki askeri darbeden derin endişe duyduklarını bildirdi.

BM, Myanmardaki durumdan ciddi şekilde endişe duyulduğunu bildirdi
AA

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı.

Aralarında milletvekillerinin de olduğu en az 45 kişinin gözaltına alındığına dair raporların kendisini endişelendirdiğini belirten Bachelet, "Derhal serbest bırakılmaları çağrısında bunuyorum." ifadesini kullandı.

Bachelet, ülkedeki gazetecilerin tacize veya saldırıya uğradığına dair rahatsız edici haberler ve "bilgiye erişimi ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan" internet ve sosyal medyada kısıtlamalar olduğunu aktardı.

Myanmar ordusunu seçim sonuçlarına saygı duymaya davet eden Bachelet, sivil hükümetin görevden uzaklaştırılması, düzinelerce siyasi liderin, insan hakları savunucusunun, gazetecinin ve aktivistin ordu tarafından keyfi olarak tutuklanmasının ardından ülkedeki durumdan ciddi şekilde endişe duyduğunu vurguladı.

Bachelet, orduyu uluslararası hukuka uymaya ve aşırı güç kullanmamaya, uluslararası topluma da Myanmar halkıyla dayanışma içinde olmaya davet etti.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyurulmuştu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirmişti.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Kovid-19 aşısı konusunda Batılı ülkelere "adaletsizlik" eleştirisi:
DÜNYAAliyev'den Batılı ülkelere "adaletsizlik" eleştirisi
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı Bosna Hersek'e ulaştı
DÜNYABosna Hersek Rusya'dan aşı satın aldı!
Botsvana gizemli fil ölümlerini araştırıyor - Haberler
DÜNYABotsvana gizemli fil ölümlerini araştırıyor
Esad rejimi ile YPG'nin çatıştığı Kamışlı'ya Rusya'dan takviye destek
DÜNYAEsad rejimi ile YPG'nin çatıştığı Kamışlı'ya ...
SON DAKİKA: İsrail'de tepki çeken cenaze töreni! Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı
DÜNYAİsrail'de Kovid-19'u hiçe sayan cenaze töreni!
Son dakika haberler: Rusya sosyal medyada küfretmeyi yasakladı! - Haberler
DÜNYARusya sosyal medyada küfretmeyi yasakladı!
YERSİZ PANİK! Son dakika: Avustralya'da 2 milyon kişi karantinada
DÜNYA1 vaka görüldü: 2 milyon kişi karantinaya alındı!
GERGİLİM! Son dakika: Karadeniz'de Rus jetlerinden alçak uçuş
DÜNYAKaradeniz'de gergin anlar: Rus savaş uçağı alçak uçuş ...
Zelenskiy: ABD'nin artık demokrasi sembolü olarak görülmesi zor
DÜNYAZelenskiy: ABD'nin artık demokrasi sembolü olarak ...
Tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB tablet başvuru formu var mı?
DÜNYATablet başvurusu nasıl yapılır?