Nijerya'da 186 bin kişi komşu ülkelere sığındı 0:00 / 0:00

AA

BMYYK Yüksek Komiser Yardımcısı Raouf Mazou ve beraberindeki heyeti, Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Sadiya Umar Farouq'a ziyaret etti.

Mazou, ziyarette yaptığı açıklamada, Nijerya'da devam eden şiddet olayların endişe verici olduğunu belirtti.

Ülkedeki şiddet olaylar nedeniyle 170 bin kişinin Nijer'e, 16 bin kişinin de Çad'a sığındığını kaydeden Mazou, "Bu zor bir durum. Özellikle Borno'da üç milyona yakın 'ülke içinde yerinden edilmiş kişi' var." dedi.

Mazou, BMYYK'nin ülkede bulunanların yardım almasını ve mümkünse ev sahibi nüfus için mevcut olan desteğe dahil edilmesini ve entegrasyonunu sağlamak istediğini bildirdi.

Boko Haram üyelerinin dün Borno eyaletindeki Maiduguri-Mugono kara yolunda askeri konvoya düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın, silah taşıyan konvoya düzenlediği saldırıda ise 12 askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.