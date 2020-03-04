AA

BM'nin 63. Uyuşturucu Madde Komisyonu'nda YEDAM'ın çalışmaları anlatıldı



- Yeşilay Genel Başkan Vekili Mehmet Dinç: - "Ailelere grup terapileri, sosyal gruplara yönelik terapiler veriyoruz. Ayrıca aile ilişkilerine de odaklanıyoruz çünkü Türk kültüründe aile ile olan ilişkiler çok güçlü. Bunun da aile bağının madde kullanımını engellemede güçlü bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Böylelikle madde kullanımı problemi olan bireylerin sosyo-ekonomik şartlarını ve onları bağımlılığa iten sebepleri analiz edebiliyoruz"

Yeşilay Genel Başkan Vekili Mehmet Dinç, madde kullanımını engellemede aile bağının önemli olduğunu belirterek, "Aile ilişkilerine odaklanıyoruz çünkü Türk kültüründe aile ile olan ilişkiler çok güçlü. Bunun da aile bağının madde kullanımını engellemede güçlü bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz." dedi.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından Viyana'da düzenlenen 63. Uyuşturucu Madde Komisyonu'nda (CND),"BM'nin Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Sorumluluğu Hakkındaki Sosyal Politikaları" başlıklı oturumunda konuşan Mehmet Dinç, Yeşilay'ın bağımlılık konusunda ayakta tedavi hizmeti verdiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) anlattı.

Başvuranlara ücretsiz olarak destek verdiklerini söyleyen Dinç, şunları ifade etti:

"Ailelere grup terapileri, sosyal gruplara yönelik terapiler veriyoruz. Ayrıca aile ilişkilerine de odaklanıyoruz çünkü Türk kültüründe aile ile olan ilişkiler çok güçlü. Bunun da aile bağının madde kullanımını engellemede güçlü bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Böylelikle madde kullanımı problemi olan bireylerin sosyo-ekonomik şartlarını analiz ve onları bağımlılığa iten sebepleri analiz edebiliyoruz. Bağımlılıkla mücadelede kişiyi bağımlılığa iten sebeplerin ortadan kaldırılması, tedavi sürecinin en önemli bileşenlerinden birisidir. YEDAM'daki klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları, birbirini tamamlayan çalışmalarıyla kişinin bağımlılık döngüsüne tekrar kapılmaması için birey odaklı çalışmalar yürütüyor."

YEDAM'da danışmanlık hizmeti alan kişilerin verilen destekten memnun olmalarının da kendileri için önemli olduğunu kaydeden Dinç, belirli aralıklarla analizler yaparak memnuniyeti ölçtüklerini söyledi.

Memnuniyete yönelik yapılan analiz sonucunu paylaşan Dinç, YEDAM'dan psikolojik destek alan kişilerin yüzde 86'sının merkezin genel işleyiş ve faaliyetlerinden memnun olduklarını, yüzde 81'inin de kişisel olarak alınan psikolojik destekten memnun olduğuna ilişkin geri dönüş aldıklarını dile getirdi.

Yeşilay Genel Başkan Vekili Mehmet Dinç, oturumda daha önce çocuğu uyuşturucu madde kullanan bir annenin deneyimlerini de aktararak, katılımcılara bununla ilgili bir video izletti. Çocuğu daha önce madde kullanan bir annenin yer aldığı videoda, "Çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik ancak ilk başta konduramadık, 'benim çocuğum yapmaz' dedim. Ne yapabiliriz diye düşünürken, Yeşilay'a başvurduk. Oğlumun elini bırakmayacağım, YEDAM ile birlikte elinden tutup düştüğü yerden çıkaracağım." ifadeleri yer aldı.