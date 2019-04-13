Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Leilani Farha yaptığı açıklamada, Fransa'nın ülkeden yaşayan evsizlerin insan hakları ihlallerine karşı suçlu olduğunu ve herkes için bir evi garanti altına alan Fransız kanunlarının en savunmasız kişileri korumakta başarısız olduğunu söyledi.

Tüm Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da son 10 yılda evsiz sayısında artış görüldü. Bu artış, küresel finansal krizden kaynaklanan hatalar ve Afrika ile Orta Doğu'dan gelen göçmenler tarafından beslendi.

Ulusal istatistik kuruluşu INSEE'ye göre Fransa'da 12 binden fazla insan sokaklarda uyuyor. Evsiz ölümlerini izleyen hayır kurumu Les Morts de la Rue'ye göre 2018 yılında ülke çapında 566 evsiz hayatını kaybetti. Ölümlerin 100'den fazlası Paris'te meydana geldi.

Paris'te ve liman kenti Calais'de derme çatma göçmen kamplarını ziyaret ettikten sonra, Marsilya ve Roma'nın şehir dışı yerleşim yerlerini gezen BM Özel Raportörü Leilani Farha, uluslararası hukuku ihlal eden tahliyelere son verilmesi çağrısında bulundu.

Farha, "Ülke genelinde farklı bağlamlarda gerçekleşen tahliyeler, uluslararası insan hakları hukukuna uygun olarak gerçekleşmemektedir" dedi. Orman ve yol kenarlarında uyuyan göçmenlere karşı polisin muamelesini eleştiren Farha, "Calais'de, kesinlikle bir tür travmada olan göçmen nüfusu ile tanıştım" dedi.

Farha, birçok evsizin temel bakım almadığını ve ulusal acil barınma hattına yapılan çağrıların çoğu zaman cevaplanmadığını söyleyerek, "İnsanlar en temel acil durum servislerine bile erişemiyor" açıklamasında bulundu.

Raportör, Fransa'nın evsizleri iş, sağlık ve idari durumlarına bağlı olarak farklı sığınaklar seviyesine taşımak yerine, evsizlere koşulsuz bir konaklama sağlamaya odaklanması gerektiğini belirtti.

Fransız yasaları, Paris'te 6 ay içinde yardım alamayan evsizlerin sosyal konut için mahkemeye gitmelerini öngörüyor.