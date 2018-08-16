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BM, radyoaktif temizlik işçilerinin risk altında olduğu belirtti

Japonya'da, 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunaminin yol açtığı Fukuşima nükleer felaketin ardında bıraktığı zararlı maddeleri temizlemek için istihdam edilen işçilerin büyük risk altında olduğu uyarısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, on binlerce işçinin radyasyona maruz kalmış olabileceğini belirtti

16.08.2018 - 18:09 | Güncelleme: AA

Japonya'da, 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunaminin yol açtığı Fukuşima nükleer felaketin ardında bıraktığı zararlı maddeleri temizlemek için istihdam edilen işçilerin büyük risk altında olduğu uyarısında bulunuldu.

BBC'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Fukuşima nükleer santralini temizlemek için istihdam edilen ve aralarında göçmenler ile evsizlerin de olduğu söylenen on binlerce işçinin radyasyona maruz kalma riskleri hakkında kandırılmış olabileceğini belirtti.

Özel raportörler olarak bilinen BM uzmanları, ekonomik sıkıntı, yetersiz eğitim ve koruma nedeniyle işçilerin tehlikeli çalışma koşullarını kabul etmeye zorlanmış olabileceğinden de endişe duyduklarını bildirdi.

Japonya hükümetini, söz konusu işçileri korumak için harekete geçmeye çağıran uzmanlar, “Radyasyona maruz kalmanın bedensel ve zihinsel sağlıkları üzerindeki etkisiyle ilgili aynı ölçüde endişeliyiz." ifadelerini kullandı. Uzmanlar, çoğu zaman insan hakları ihlallerine maruz kalan işçilerin, sağlıkları ve gelirleri arasında zorlu bir seçim yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Büyük yüklenicilerin, işçilerin önemli bir kısmını işe almak için yüzlerce tecrübesiz küçük taşeron ve aracı kullandığını bildiren raporlardan endişe duyduklarını söyleyen uzmanlar, bu durumun "işçi haklarının kötüye kullanılması ve ihlal edilmesi için koşullar oluşturmuş olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

ON BİNLERCE KİŞİ İŞE ALINDI 

BM'ye göre, Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2016 yılında, 46 bin 386 işçinin istihdam edildiğini kaydederken, Japonya Radyasyona Maruz İşçiler Kayıt Merkezi, 2016 yılına kadarki beş yıllık dönemde 76 bin 951 radyo aktif temizlik işçisinin işe alındığını belirtiyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

Kyoto Bölge Mahkemesi, mart ayında, Japon hükümeti ve santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketini (TEPCO) kaza ve ardından meydana gelen nükleer sızıntı nedeniyle bölgeyi tahliye ettiği için evlerini ve işlerini kaybeden bir grup mağdura toplam 110 milyon yen (4 milyon 30 bin lira) tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Diğer yandan, BM Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi (UNSCEAR) tarafından 2014 yılında hazırlanan "2011 Fukuşima Nükleer Kazası Sonrası Radyasyona Maruz Kalma Düzeyi ve Etkisi" başlıklı rapor, BM binasında düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanmıştı. Raporda, Fukuşima nükleer kazası sonucunda kanser olma oranında, kalıtsal hastalıklarda ve özürlü çocuk doğum oranlarında gözle görülür bir değişim olmadığı belirtilmişti.

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