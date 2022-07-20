BM raporu: Taliban insan hakları ihlallerinde bulunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya BM raporu: Taliban insan hakları ihlallerinde bulunuyor
ABONE OL

BM Afganistan raporuna göre, Taliban insan hakları ihlallerinde bulunuyor

Birleşmiş Milletler, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından geçen 10 aylık sürede, birçok kez 'yargısız infaz', 'işkence', 'keyfi gözaltı' gibi uygulamalara başvurduğunu belirtti. Ülkede özellikle kadın haklarının ciddi oranda gerileme yaşadığı ifade edildi.

BM raporu: Taliban insan hakları ihlallerinde bulunuyor
BM raporu: Taliban insan hakları ihlallerinde bulunuyor
0:00 / 0:00
AA

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), "Afganistan'da İnsan Hakları" başlıklı raporunda Taliban yönetiminin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu kaydetti.

UNAMA, Taliban yönetiminin Afganistan yönetimini devralmasından bu yana 10 aylık süreçte ülkedeki insan haklarının durumuyla ilgili bulgularını paylaştığı raporunu yayımladı.

15 Ağustos 2021-15 Haziran 2022 arası verileri kapsayan raporda, Afganistan'ın mevcut yöneticilerinin "yargısız infaz, işkence, keyfi tutuklama, gözaltı ve kötü muamelede" bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, raporda Afganistan'da ifade özgürlüğü ve kadın haklarına yönelik ciddi gerilemelerin olduğu belirtildi.

Verilere göre, söz konusu süreç içerisinde DEAŞ'ın Afganistan kolu DEAŞ-H'ye atfedilen bombalı saldırılarda 700 insan hayatını kaybederken, 1406'sı da yaralandı.

TALİBAN'A YÖNELİK İTHAMLAR

Rapora göre Taliban, önceki hükümet görevlileri ve güvenlik güçlerine yönelik 160 yargısız infaz, 178 keyfi gözaltı ve tutuklama, 23 hücre hapsi, 56 işkence ve kötü muamelede bulundu.

Taliban yönetimi 217 kişiye "insanlık dışı ceza" verdi ve 118 defa aşırı güç kullandı.

İnsan hakları ihlallerinden 173 gazeteci etkilendi, 5'i DEAŞ-H 1'i ise kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından olmak üzere 6 gazeteci öldürüldü.

Gazetecilere yönelik 122 keyfi gözaltı ve tutuklama, 58 kötü muamele, 33 tehdit, 12 hücre hapsi uygulandı. Söz konusu uygulamalardan 65 insan hakları aktivisti de olumsuz etkilendi, bu kişilere yönelik 47 tutuklama, 17 hücre hapsi uygulandı.

TALİBAN RAPORU REDDETTİ

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, raporun doğruları yansıtmadığını belirtti.

Mücahid, "Ülkede keyfi öldürme ya da tutuklama yoktur. Eğer biri keyfi olarak öldürür ya da tutuklarsa, suçlu sayılır ve şer-i yasalarla yargılanır. Bu konudaki UNAMA raporu doğru değildir ve propagandadan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri'nden Irak açıklaması
DÜNYA Dışişleri'nden Irak açıklaması
İngiltere Başbakanı Johnson parlamentoda son kez konuştu
DÜNYA İngiltere Başbakanı Johnson parlamentoda son kez ...
Zelenskiy'in eşi ABD Kongresi'nden silah talep etti
DÜNYA Zelenskiy'in eşi ABD Kongresi'nden silah talep etti
İngiltere liderlik yarışında son iki finalist Rishi Sunak ve Liz Truss oldu
DÜNYA İngiltere liderlik yarışında Sunak ve Truss finalde
Ünlü dizi setinde ölüm: ABD'nin popüler dizilerinden 'Law & Order: Organized Crime'ın dizisinde set çalışanı çekimler sırasında vurularak öldürüldü - Dünyadan Haberler
DÜNYA Ünlü dizi setinde ölüm
Son dakika: MSB: 2 terörist Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu
DÜNYA MSB: 2 terörist Habur'da hudut karakolumuza teslim ...
İspanya'da sıcaklar 500 can aldı
DÜNYA İspanya'da sıcaklar 500 can aldı
Avrupa sıcaklar ve yangınlarla mücadele ediyor
DÜNYA Avrupa sıcaklar ve yangınlarla mücadele ediyor
AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istedi
DÜNYA AB’den üye ülkelere çağrı: Tüketimi yüzde 15 azaltın
Lavrov'dan son dakika Ukrayna açıklaması: Donbas ile sınırlı kalmayacak
DÜNYA Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: Donbas ile sınırlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.