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        Haberler Dünya BM: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretini yakından takip edeceğiz

        BM: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretini yakından takip edeceğiz

        Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinden çıkacak sonuçları yakından takip edeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 21:13 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:13
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        BM: Putin'in Türkiye ziyaretini takip edeceğiz
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        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "Putin'in ziyaretinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılma ihtimaline BM dahil olacak mı" sorusu üzerine Dujarric, ikili ziyarete dahil olmadıklarını kaydetti.

        Dujarric, "Ancak tabii ki ziyaretten çıkacak sonuçları çok yakından takip edeceğiz." dedi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söylemişti.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını bildirmişti.

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