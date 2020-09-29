BM: Sana Havalimanı'nın yeniden açılması için Husilerle görüşmeler sürüyor

AA

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sana Havalimanı'nın açılması, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sağlık teçhizatının ve uzmanların bölgeye ulaştırılması hedefiyle Husilerle görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Sana Havalimanı'ndaki operasyonların 9 Eylül'den bu yana askıya alınmasının salgına müdahalede kullanılacak 207 ton ekipmanın yanı sıra sağlık uzmanlarının ve insani yardım çalışanlarının bölgeye ulaşımını aksattığı belirtildi.

Ayrıca insani yardım konusunda BM ile iş birliği içinde çalışanların, salgına ilişkin verilerin toplanması, Kovid-19'la mücadelede uzman personelin gönderilmesi, hastalığın öncelikli ve rutin sağlık programları üzerindeki etkisinin incelenmesi konularında çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada görüşmelere ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 9 Eylül'de Sana Uluslararası Havalimanı'nın, tahsis edilen yakıtın tükenmesi nedeniyle BM uçuşlarına kapatıldığını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Sana Havalimanı, BM'nin yanı sıra Kızılhaç ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi uluslararası kuruluşların bölgeye ulaştırılmasında önemli bir alan olarak kullanılıyor.

Yemen'de son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 587 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 31 kişide virüs tespit edildi ve 1266 kişi iyileşti.

Yemen'deki yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgiler Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor. Husiler konuya ilişkin son açıklamayı 18 Mayıs'ta 1'i vefat eden 4 vaka şeklinde açıklamıştı.