BM: Suriye'deki siyasi süreçte hiçbir temel aktörün dışlanmaması gerekiyor
Suriye'de Mart 2011'de başlayan halk hareketine, rejimin şiddete başvurarak müdahalesiyle iç savaşa dönüşen süreçte 13 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre Suriye'de en az 14 milyon sivil insani yardımlara muhtaç hale geldi
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'deki siyasi sürece tüm aktörlerin dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Herhangi bir temel aktörün dışlanması, süreci tıkar." değerlendirmesinde bulundu.
BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'deki siyasi ve insani durum ele alındı.
Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, geçen ay İsrail'in Şam'da İran'ın diplomatik tesislerine saldırısının, bölgesel çatışmanın Suriye üzerindeki etkisini açık bir şekilde gösterdiğine işaret etti.
Pedersen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kendisinin saldırıyı kınadığını anımsatarak, "Artan ve çok tehlikeli olan döngüden derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.
Sadece bölgesel çatışmanın yayılma riski değil, Suriye içinde de çatışmanın artmasından endişe duyduğunu aktaran Pedersen, Suriye'deki durumu göz ardı etmenin çok büyük bir hata olacağına işaret etti.
Pedersen, Suriye'deki halk ile yerinden edilen kişilerin umudunu yitirdiğine dikkati çekerek, "Suriye'de tutuklulara gıda ve ilaç verilmediğine ilişkin raporlar var. Suriye'nin farklı bölgelerinde cinsel şiddet ve işkence sürüyor." bilgisini paylaştı.
Bu uygulamalara son verilmesi gerektiğinin altını çizen Pedersen, "Aynı zamanda Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan komşu ülkelerin üstlendiği orantısız yükü de hatırlamalıyız." dedi.
Pedersen, Suriye'de "tüm eğilimlerin endişe verici şekilde ilerlediğini", siyasi çözümün şart olduğunu söyledi.
Buna rağmen Suriye'deki taraflar arasında görüşmelerin tekrar başlamadığına işaret eden Pedersen, "Herhangi bir temel aktörlerin dışlanması, süreci tıkar." uyarısında bulundu.
"ACİLEN KAYNAĞA İHTİYACIMIZ VAR"
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham ise son haftalardaki gelişmelerin, bölgesel yayılma riskinin ne kadar büyük bir tehdit olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
Rajasingham, bunun Suriye halkı için korkunç sonuçları olacağının altını çizerek, Suriye'de insani yardım ihtiyaçlarının rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.
Kaynak kıtlığı nedeniyle bu ihtiyaçları gidermenin de zorlaştığına işaret eden Rajasingham, yaz aylarının yaklaşmasıyla kuraklık, kolera ve başka sağlık risklerinin artacağını kaydetti.
Rajasingham, "Milyonlarca insana hayati yardım sağlamak için acilen kaynağa ihtiyacımız var." vurgusunu yaptı.
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