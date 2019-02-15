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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'nin geleceği için kritik önem arz eden Anayasa Komitesinin en kısa sürede Cenevre'de toplanacağını umduğunu belirtti.
Özel Temsilci Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hedefinin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı kapsamında Anayasa Komitesinin bir an evvel kurulması ve BM gözetiminde seçimlerin yapılması olduğunu vurguladı.
Pedersen, 7 Ocak'ta göreve başlamasının ardından pek çok ülkeye ziyarette bulunduğunu anımsatarak, bu ziyaretlerde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığını söyledi.
Anayasa Komitesinin kurulmasının Suriye'deki siyasi sürece açılan bir kapı olduğunun altını çizen Pedersen, komitenin kurulmasının Suriye iç savaşına çözüm bulunmasına yardımcı olacağını kaydetti.
Pedersen, "Anayasa Komitesinin Cenevre'de mümkün olan en kısa zamanda toplanmasını umut ediyorum." dedi.
Bir soru üzerine Pedersen, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de 17 Eylül 2018'de Türkiye-Rusya arasında imzalanan İdlib Mutabakatı'nın "son derece önemli" olduğunu vurgulayarak, olası insani bir felaketin önüne geçildiğine dikkati çekti.
Rusya ve Türkiye arasında İdlib'e yönelik görüşmeleri dikkatlice takip ettiğini aktaran Pedersen, iki ülkenin İdlib sorununa yönelik barışçıl çözüme olan bağlılığını görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
ANAYASA KOMİTESİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün Soçi'de düzenlenen Suriye konulu zirvede, anayasayı yazacak komitenin bir an evvel faaliyetlerine başlamasını istemişti.
Erdoğan, konuya ilişkin, Birleşmiş Milletler ile koordinasyon halinde muteber ve dengeli bir Anayasa Komitesinin en kısa sürede faaliyete geçmesini arzu ettiklerini belirtmişti.
İlgili toplantılara katılan kaynaklar, Komiteyi oluşturacak son 50 kişilik listenin Beşşar Esed rejiminin engeline takıldığını ifade ediyor. Rejim, bağımsız, dengeli ve muteber isimlerden oluşması gereken listeye, üst düzey memurlarının girmesinde ısrar ediyor.
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