AA

Suriye'deki siyasi sürece dair son gelişmelerin ele alındığı toplantıya Suriye Anayasa Komitesi'nde muhaliflerin eş başkanı Hadi el-Bahra da video konferans yöntemiyle katıldı.

SMDK Başkanı Muslat, görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldik. Toplantıda ziyaretlerinin sonuçları ve siyasi süreci ilerletme çabaları hakkında bilgi aldık. Temsilcisi üzerinden BM'den 2254 sayılı uluslararası kararının sadece anayasa taslağının hazırlanmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ve tüm siyasi geçiş yollarının açılmasını talep ettik." dedi.

Muslat, toplantıda rejimin oluşturduğu engellerin üstesinden gelinmesi için pratik mekanizmalara duyulan ihtiyaca vurgu yaptıklarını belirtti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması için 11 Eylül'de başkent Şam'a yaptığı ziyarette Esad rejimi Dışişleri Bakanı Feysal Mikdad ile bir araya gelmişti.

Siyasi çözüm süreci, 30 Haziran 2012'de İsviçre'nin Cenevre kentinde, BM gözetiminde başlamış sonuçsuz kalmıştı.

Suriye'deki iç savaşın son bulması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Ocak 2017'de Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde düzenlenen görüşmelerde, Gerginliği Azaltma Bölgeleri dışında alınan bir diğer sonuç da Anayasa Komitesi oluşturulması oldu.

Muhalefet kanadı ise Esad rejiminin siyasi çözümden kaçtığını söyleyerek, "yeterli baskının yapılmadığı" şikayetini sık sık dile getiriyor.