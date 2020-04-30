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BM: Türkiye Kovid-19 ile kendi savaşına rağmen Suriye'ye sınır ötesi yardım sürecini kolaylaştırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Suriye'nin kuzeybatısına yayılmasını önlemek için sınır ötesi yardımlarda hijyen kitleri ve izolasyon üniteleri ve çadırlara öncelik verdiklerini belirterek, ''Türkiye virüsle olan kendi savaşına rağmen sınır ötesi yardım sürecini kolaylaştırıyor.'' dedi.

BM: Türkiye Kovid-19 ile kendi savaşına rağmen Suriye'ye sınır ötesi yardım sürecini kolaylaştırıyor
AA

BM Güvenlik Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren Lowcock, dün 43 kişinin ölümüyle sonuçlanan Afrin'deki bombalı terör saldırısını kınadı.

- Suriye'de 44 Kovid-19 vakası, 4 ölü

Suriye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının rejim kontrolündeki bölgelerde 43'e çıktığını ve bunun üçünün öldüğünü, ülkenin kuzeydoğusunda bir vaka ve bir ölüm yaşandığını belirten Lowcock, ''Sağlık sistemi neredeyse 10 yıl süren bir savaş yüzünden çökmüş bir ülkenin en zengin ulusları bile zorlayan bir salgınla başa çıkmasını bekleyemeyiz.'' dedi.

Milyonlarca insanının yerinden edildiği ve hijyenin olmadığı kalabalık kamplarda yaşadığı Suriye'de salgının önlenmesi için alınan önlemlerin de başarılı olmasını beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Lowcock, ülkede test kapasitesinin de kısıtlı olduğunu söyledi.

Lowcock, İdlib'de ise koronavirüs testi için bir laboratuvar kurulduğunu ve bazı testlerin ise Türkiye'de yapıldığını belirtti.

-135 bin kişi Ariha ve Atareb'e döndü

Son birkaç haftada rejimin kontrolü dışındaki bölgelerde Ariha ve Atareb'e 135 bin kişinin geri döndüğünü ancak çoğunun yıkılan evleriyle karşılaştığını anlatan Lowcock, ateşkes bir nebze işe yarasa da kuzeybatıdaki insani durumun oldukça kötü olduğunu bildirdi.

BM'nin salgının Suriye'nin kuzeybatısına yayılmaması için sınır ötesi yardımlarda hijyen kitleri ve izolasyon üniteleri için çadırlara öncelik verdiğini belirterek, ''Türkiye virüsle olan kendi savaşına rağmen bu süreci kolaylaştırıyor.'' ifadelerini kullandı.

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