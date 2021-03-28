BM'den Myanmar açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaBM: Uluslararası toplumun Myanmar halkını "vahşet suçlarından" koruma sorumluluğu var - Haberler
ABONE OL

BM: Uluslararası toplumun Myanmar halkını "vahşet suçlarından" koruma sorumluluğu var

Birleşmiş Milletler (BM),Myanmar güvenlik güçlerinin darbe karşıtı silahsız göstericilere yönelik "utanç verici, korkakça ve gaddarca" saldırılarını güçlü şekilde kınayarak uluslararası toplumun Myanmar halkını "vahşet suçlarından" koruma sorumluluğu olduğu uyarısında bulundu.

BM: Uluslararası toplumun Myanmar halkını
BM'den Myanmar açıklaması
0:00 / 0:00
AA

BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'daki kaosa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, darbeye karşı gösterilerin başlamasından bu yana 27 Mart'ta en kanlı günün yaşandığı vurgulanarak çok sayıda güvenilir rapora göre, dün Myanmar askeri ve polisinin sivillere yönelik saldırısında 7'si çocuk en az 107 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Ölü sayısının bazı raporların doğrulanmasından sonra daha da artmasından endişe edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, ülke genelinde 40'tan fazla yerde koordineli olduğu anlaşılan bu saldırılar sırasında yüzlerce göstericinin yaralandığı ve gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Myanmar ordusunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından barışçıl protestoculara yönelik "yaygın, ölümcül ve giderek artan sistematik saldırılarının" kuvvetli şekilde kınandığı açıklamada, Myanmar'da "vahşet suçları" (soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları) riski konusunda uyarıda bulunuldu.

"DERHAL HAREKETE GEÇİN"

Açıklamada, Myanmar ordusunun göstericilere "utanç verici, korkakça ve gaddarca" saldırdığı vurgulandı ve bu eylemlerin derhal durdurulması gerektiğinin altı çizildi.

Nderitu ve Bachelet, "Uluslararası toplumun Myanmar halkını vahşet suçlarından koruma sorumluluğu var." değerlendirmesinde bulundu.

Özel Danışman ve Yüksek Komiser, BM Güvenlik Konseyini Myanmar'a halkını korumak için "daha ileri adımlar atmaya", Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve tüm uluslararası toplumu da Myanmar halkını "zulüm suçlarından" koruma sorumluluğunu yerine getirmek için derhal harekete geçmeye davet etti.

"ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN HAKLARINA SAYGI DUYUN"

Açıklamada, Myanmar'daki durumun Arakanlı Müslümanlar başta olmak üzere ülkedeki tüm savunmasız etnik ve dini grupları "daha da riske attığına" işaret edildi.

Arakanlı Müslümanların korkunç şiddet olaylarına maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, bu suçların BM İnsan Hakları Konseyince belgelendiği kaydedildi.

Arakanlı Müslümanların haklarına saygı duyulması çağrısının yapıldığı açıklamada, "Mevcut durumun bu topluluklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyoruz ve gelişmeleri yakından izliyoruz." denildi.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin 27 Mart'taki silahlı müdahalesi sonucu 114 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev yük gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor! - Haberler
DÜNYASüveyş Kanalı'nda kurtarma çalışmaları sürüyor!
SON DAKİKA: İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı! - Haberler
DÜNYAİtalya'da helikopter havalanırken kaza yaptı!
SON DAKİKA: Çin'de kum fırtınaları için sarı alarm verildi!
DÜNYAÇin'de sarı alarm verildi!
SON DAKİKA: Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı - Haberler
DÜNYAKanada'da bıçaklı saldırı
SON DAKİKA: Almanya'da korkutan koronavirüs itirafı: Kontrolü kaybedebiliriz!
DÜNYAAlmanya'da korkutan itiraf: Kontrolü kaybedebiliriz!
Çin, Tianwen-1 keşif aracından gelen yeni Mars görüntülerini yayınladı - Haberler
DÜNYAÇin, Tianwen-1 keşif aracından gelen yeni Mars ...
İsveçliler en çok iklim konusunda endişeleniyor
DÜNYAİsveçliler en çok iklim konusunda endişeleniyor
SON DAKİKA: İspanya'da koronavirüs konseri! - Haberler
DÜNYAİspanya'da korona konseri!
Almanya'da terör örgütü YPG/PKK, cami ve kültür merkezinin duvarına tehdit mesajı yazdı
DÜNYAAlmanya'daki camiye çirkin saldırı!
Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da sivillere yönelik şiddeti kınadı
DÜNYAMyanmar'da sivillere yönelik şiddeti kınama