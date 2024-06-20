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        Haberler Dünya BM üyeleri, siber uzayın kötü niyetli kullanımına karşı uyardı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        BM üyeleri, siber uzayın kötü niyetli kullanımına karşı uyardı

        Birleşmiş Milletler'in (BM) 63 üyesi, siber uzayın kötü niyetli kullanılabileceğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu alanda ortaya çıkan tehditlerle mücadeleye katkı sağlaması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 18:39 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:39
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        Siber uzayın kötü niyetli kullanımına karşı uyarı
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        Güney Kore'nin Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, BM binasında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 63 üye adına açıklama yaptı.

        Açıklamada, siber uzayın kötü niyetli kullanımının büyük sınamalar ortaya çıkardığına işaret edilirken, kara ağ ve kripto para soyguncularının elde ettiği gelirlerin sınırları aşan etkileri bulunduğu, terör faaliyetlerini ve nükleer silah gelişimini desteklemek için kullanılabileceği kaydedildi.

        "Temel altyapıları hedef alan kötü niyetli siber faaliyetler konusunda derin endişemizi dile getiriyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, BM nezdinde siber uzay alanında kapasite inşasının ele alınmasının önemine işaret edildi.

        Açıklamada, siber tehditler ile uluslararası barış ve güvenlik arasındaki bağlantının açık olduğu belirtilerek, BMGK'nin bu bağlamda önemli bir rol oynaması gerektiği vurgulandı.

        BMGK'nin görev yetkisi temelinde siber uzay alanına kapsamlı ve delil odaklı bir yaklaşım geliştirmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Konseyin hızla gelişen teknolojiler karşısında "faal ve konuyla ilgili" olması gerektiği ifade edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Birleşmiş Milletler
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