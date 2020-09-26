BM: Yemen'de 9 milyon kişi yardım programlarından zarar gördü

AA

BM Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM'nin Yemen'de finansman yetersizliği nedeniyle sona erdirmek zorunda kaldığı insani yardım programlarından 9 milyon Yemenlinin zarar gördüğünü belirtti.

Yemen'de 6 yıldır devam eden savaşın ülkeyi açlık, hastalık ve şiddetli ekonomik krizin pençesine düşürdüğü kaydedilen açıklamada, insani yardım fonunun son on yılın en düşük seviyelerine ulaştığı ifade edildi.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, çarşamba günü yaptığı açıklamada, BM'nin Yemen'deki 45 yardım programından 15'ine son verilmesi durumunda kalındığını, finansal destek sağlanmazsa 30 programın daha aynı şekilde hizmet veremez duruma gelebileceğini aktarmıştı.

BM'nin bu yıl Yemen'e yardım için talep ettiği 3,2 milyar dolardan yalnızca 1 milyar doların toplanabildiğini belirten Grande, BM kuruluşlarının geçen nisan-ağustos döneminde Yemen'deki 300'den fazla sağlık tesisinde gıda ve sağlık yardımlarını kısmak zorunda kaldığını dile getirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.