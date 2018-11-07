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BM Yemen'de çatışmaların artmasından endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, son günlerde Yemen'de çatışmaların arttığını belirterek, "Derin endişe duymaya devam ediyoruz." dedi.

07.11.2018 - 23:42 | Güncelleme: AA

Sözcü Dujarric, günlük basın toplantısında, son 24 saat içinde Hudeyde kentinin çevresinde çatışmaların arttığını, çatışma bölgesine yakın alanlarda yaklaşık 2 bin 100 kişinin evlerinden kaçmak zorunda kaldığını, uzun sürecek çatışmaların ya da liman operasyonlarını kesintiye uğratacak olayların insani bir felakete yol açabileceğini belirtti.

"Yemen’deki çatışmaların artmasından dolayı derin endişe duymaya devam ediyoruz." ifadesini kullanan Dujarric, Hudeyde'nin güneyi, Saada ve Hajjah bölgeleri de dahil olmak üzere Yemen’deki diğer cephelerde de çatışmaların arttığına işaret ederek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçen hafta yaptığı çağrıyı hatırlattı.

Genel Sekreter Guterres, dünyanın en kötü insanı krizinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, krizin aciliyeti ve yaklaşan kıtlık nedeniyle çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Koalisyon güçleri de 17 Eylül'de kenti Husilerden temizlemek için "geniş çaplı operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.

Hudeyde Limanı, büyük insani kriz içindeki ülkeye dış yardımların ulaştırılmasında hayati önem taşıyor.

Yemen'de, Eylül 2014'te meşru yönetime darbe yaparak uzun süredir başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduran Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

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