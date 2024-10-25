BM: Yemen'de son 3 yılda 273 çocuk felci vakası kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Yemen'deki ofislerinden "Dünya Çocuk Felci Günü" dolayısıyla ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yemen, devam eden insani kriz ve düşük aşılama oranları nedeniyle son 3 yılda bildirilen 273 vakayla, çocuk felci virüsü salgınıyla mücadeleye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Verilere göre çocuk felcinin Yemen'deki birçok çocuğun hayatını tehdit etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, hastalığın "kalıcı, tedavisi mümkün olmayan felce veya ölüme neden olabileceği bunun da ancak aşılamayla önlenebileceği" uyarısında bulunuldu.