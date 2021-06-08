BM'den Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım 0:00 / 0:00

AA

Fonun Twitter hesabından yapılan açıklamada, bağışçıların cömert katkıları sayesinde Yemen İnsani Yardım Fonu'nun Yemen'deki acil durum için 50 milyon dolar tahsis ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yardımdan birinci derecede engelliler, azınlık grupları, kadınlar, özel ihtiyaçları olan çocuklar ve iç göçmenlerin faydalanacağı aktarıldı.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.