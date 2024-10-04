BMC Power’dan ilk sevkiyat

BMC’nin Ankara’daki yerleşkesinde inşaatı devam eden BMC Power fabrikasında ilk üretimler gerçekleştirildi.

BMC Power'ın Ankara fabrikasındaki montaj hattında üretimleri tamamlanan; 1500 Beygir güce sahip BATU, 1000 Beygir güce sahip UTKU güç grubuna ait transmisyon ve motorlar geliştirme testlerinin devam ettiği Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki test merkezine sevk edildi.

Bu sevkiyatta envantere girmiş ilk yerli motor TUNA’dan 2 adedi de birlik ve fabrika seviyesi bakım eğitimlerinde kullanılmak için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmek üzere BMC Otomotiv’in İzmir fabrikasına gönderildi.