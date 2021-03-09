BMD'den Kısa Çalışma Ödeneği talebi

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Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) salgın sürecinde düzenlediği anketlerle, çatısı altında bulunan markaların nabzını tutmayı hedefliyor.

Ocak ayında markaların mağaza açma iştahını araştıran BMD, Şubat anketinde ise üyelerinin 2020’de mağaza sayılarındaki değişimi mercek altına aldı. Ankete göre 2020’de BMD üyeleri ağırlıklı olarak AVM’lerde mağaza kapatırken caddelerdeki mağazaların sayısı büyük ölçüde korundu. BMD Başkanı Sinan Öncel, markalar için mağaza kiralama koşullarının ve AVM’lerdeki ortak alan giderlerin salgın sürecinde bir numaralı öncelik haline geldiğini bildirdi.

Markaların verimli mağazacılığa odaklandığını belirten Öncel, "Şubat anketimizde 166 üyemize ait 420 markamızın 2020’de AVM ve caddelerdeki mağaza sayılarındaki değişimi araştırdık. Ankete göre üyelerimizin yüzde 57’sinin AVM’lerdeki mağaza sayısı azaldı. Caddelerde mağaza sayısı azalan üyelerimizin oranı ise yüzde 30. Üyelerimizin yüzde 22’sinin AVM, yüzde 54’ünün cadde mağazalarının sayısında değişim olmadı. Salgın döneminin bütün olumsuz koşullarına rağmen yüzde 21’i AVM’lerde, yüzde 16’sı ise caddelerdeki mağaza sayılarını arttırdı" dedi.

Ankete göre BMD üyesi markaların Şubat ayındaki ortalama cirolarının Ocak’taki gibi yüzde 50-60 düzeyinde kaldığını kaydeden Öncel, "Ortalama cirolar bu düzeydeyken, mevcut kiralama koşulları ile markalarımızın devam edebilme gücü her geçen gün azalıyor. Pandemi döneminde AVM ve caddelerde kira düzenlemesi ile ilgili sorun ise giderek büyüyor. Bu konunun mevzuatla düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan, ortak alan giderleri ile ilgili de markalarımızın mağduriyeti devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nin (KÇÖ) Mart ayı sonunda bitecek olması da perakende sektörünü endişelendiriyor. Sektör ve özellikle markalarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımızdan KÇÖ’nün Haziran ayı sonuna kadar uzatılması konusunu bir kez daha değerlendirmesini rica ediyoruz. Aksi takdirde önümüzdeki aydan itibaren mevcut istihdamı koruma konusunda çok büyük zorluklarla karşılaşabiliriz" diye konuştu.