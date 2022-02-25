BMGK kınama karar tasarısını bugün oylayacak 0:00 / 0:00

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ABD ve Güvenlik Konseyi’ndeki Avrupalı müttefikleri tarafından hazırlanan tasarıda, "mümkün olan en güçlü ifadelerle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı, BM Sözleşmesi'nin 2. maddesinin 4. paragrafına aykırı olan saldırganlığını kınıyor." ifadesinin yer aldığı belirtiliyor.

Tasarının ayrıca, Rusya Federasyonu'ndan, Ukrayna'ya karşı güç kullanımını derhal durdurmasını ve BM'nin amaçlarına aykırı bir şekilde herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdit ve kuvvet kullanmaktan kaçınmasını talep edeceği kaydediliyor.

Karar tasarısı, New York saati ile 15.00'te (TSİ 23.00) Güvenlik Konseyi üyelerinin oylamasına sunulacak.

Öte yandan diplomatik kaynaklar, Rusya'nın veto yetkisini göz önüne alarak konseyin böyle bir kararı alma olasılığını mümkün görmüyor.

BMGK'nın 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor.

BMGK'da herhangi bir kararın çıkarılması için, 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla, 15 toplam üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.