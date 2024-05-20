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        Haberler Dünya BMGK üyelerinden İran Cumhurbaşkanı Reisi için saygı duruşu

        BMGK üyelerinden İran Cumhurbaşkanı Reisi için saygı duruşu

        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, dün helikopter kazası geçirdi. İranlı ekipler kazadan kurtulan olmadığını belirledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri de Rusya, Çin ve Cezayir'in talebiyle Reisi ve hayatını kaybeden diğer kişiler için saygı duruşunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:25 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:25
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        BMGK'da Reisi için saygı duruşu
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        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla saygı duruşunda bulundu.

        BMGK'de Rusya'nın talebi üzerine "Ukrayna'ya Batı silahlarının tedarikinin görüşülmesi" üzerine toplanan oturum, 15 üyenin 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

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        Reisi, Abdullahiyan ve beraberindekiler için saygı duruşunu Rusya, Çin ve Cezayir talep etti.

        "ACİLEN SON VERİLMELİ"

        Bunun ardından üye ülkeleri bilgilendiren BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, son aylarda Ukrayna'ya askeri yardım ve silah yardımının sürdüğünü, bunlara ilişkin bilgilere açık kaynaklardan ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

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        Nakamitsu, transferler arasında ağır konvansiyonel silahlar, savaş tankları, savaş hava taşıtları, helikopterler, cephane ile hafif silahların bulunduğunu söyledi.

        Aynı zamanda Rusya'ya da silah transferi yapan ülkeler bulunduğunu belirten Nakamitsu, Rus ordusuna insansız hava araçları, balistik füzeler ve cephane sağlandığına ilişkin raporlar bulunduğuna işaret etti.

        Nakamitsu, "Hedef ayrımı gözetmeyen silahların kullanımına acilen son verilmeli. Bunların siviller üzerinde korkunç ve uzun vadeli etkileri oluyor." uyarısında bulundu.

        Ukrayna'nın dünyadaki en fazla mayınla kirletilmiş ülkelerden birine dönüştüğünü bildiren Nakamitsu, bunların temizlenmesinin çok uzun süreceğini kaydetti.

        Nakamitsu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son iki aydır sivil can kaybının artmasının endişe verici olduğunu belirterek, can kayıplarının çoğunun yoğun nüfuslu alanlarda patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığını dile getirdi.

        NE OLMUŞTU?

        İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılmıştı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirmişti.

        İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

        Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

        Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

        İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

        İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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