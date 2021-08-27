Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği açıkladı 0:00 / 0:00

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Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yardımcısı Kelly Clements aynı zamanda günde birkaç bin Afgan vatandaşın İran’a giriş yaptığını bildirdi.

Afganistan'dan Pakistan ve İran'a gidişlerin de devam ettiğini aktarıldı.

Clements bir Cenevre haber brifingine verdiği demeçte, "Sayılar açısından bölgede yaklaşık 500,000 yeni mülteci için hazırlanıyoruz. Bu en kötü durum senaryosu" dedi.

Clements, "Afganistan'daki durumun herkesin beklediğinden daha hızlı gelişti" açıklamasında bulundu.

Son günlerde Pakistan'da "küçük bir artış" olduğunu söyledi.

Perşembe günü Kabil Havalimanı dışında gerçekleşen ve vatandaşların ve askerî personelin hayatını kaybettiği terör saldırısının hangi ani gelişmeleri tetikleyebileceği konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer bağışçılar ile barınma ve bakım planına mali destek konusunda görüşüldüğünü aktardı.

Asya Pasifik İltica Ağı yetkilisi olan Najeeba Wazedafost, kadınların güvenliğine yönelik özel endişelerini dile getirdi ve insanların, baskıları ve her türlü infazları bildiren bir Afgan kriz yardım hattını aradıklarını söyledi.