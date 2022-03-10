Reuters

Alman otomobil üreticisi BMW, dünya çapında 1 milyondan fazla otomobilini potansiyel yangın riskleri nedeniyle geri çağıracağını açıkladı.

Markanın geri çağırma operasyonunun, 1 Serisi, 3 Serisi, X3, 5 Serisi, X5 ve Z4 modelleri de dahil olmak üzere 2006 ve 2013 yılları arasında üretilmiş çok sayıda aracı kapsadığı aktarıldı. Söz konusu geri çağırmanın, pozitif karter havalandırma valfi (PCV) ısıtıcısının kısa devre yapabilme ve yangın riskini artırabilme ihtimaline karşı yapıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, geri çağırmanın ABD'de 917 bin 106, Kanada'da 98 bin ve Güney Kore'de 18 bin aracı kapsadığı kaydedildi.

PARÇALARIN GELMESİ BEKLENİYOR

Daha öncede kapsamlı geri çağırma operasyonlarına imza atan BMW, 2017'de 740 bin ve 2019'da da 184 bin aracını geri çağırmıştı.

BMW, önceki geri çağırmalar kapsamında onarılan birçok aracın şu anda geliştirilmekte olan yeni bir düzeltmeye ihtiyaç duyacağını belirterek, yeterli parça envanterinin 2022 ortasına kadar beklendiğini de açıklamasında vurguladı.

Öte yandan, daha önce geri çağrılan bazı araçların, geliştirilmiş bir PCV valf ısıtıcısı tasarımıyla üretildikleri için yeni geri çağırma kapsamında olmadığı açıklandı.