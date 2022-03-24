HABERTURK.COM

BMW Group, pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021’de, küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve piyasalarda oluşan resesyona rağmen satış adetlerini yüzde 8'in üzerinde artırarak 2 milyon 521 bin 514 yeni aracını yollarla buluşturduğunu açıkladı.

Grup bünyesindeki MINI ve Rolls-Royce satışları 307 bin 724 seviyesinde gerçekleşirken BMW 2 milyon 213 bin 790 aracı sahipleriyle buluşturdu. Yıl boyunca 194 bin 261 motosiklet teslimatı gerçekleştiren BMW Motorrad da önceki yıla göre yüzde 14.8 oranında bir artışla yılı kapattı. BMW Motorrad'ın gelirleri ise yüzde 20.3 oranında artarak 2 milyar 748 milyon euro seviyesine çıktı.

BMW Group'un toplam teslimat adetleri içindeki elektrikli otomobil payı da bir önceki döneme göre yükselerek yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti. BMW Group’un vergi öncesi kârı 16 milyar euroya ulaşırken grubun toplam gelirleri ise bir önceki yıla oranla yüzde 12.4 artarak 111.2 milyar euroya çıktı.

SATIŞLARININ YARISI ELEKTRİKLİ OLACAK

Öte yandan, artan elektrikli otomobil taleplerine karşı BMW Group, 2025'in sonuna kadar 2 milyon adet tamamen elektrikli otomobili müşterilerine teslim etmeyi hedeflediğini açıkladı.

Grup 2030 yılında ise küresel satışlarının yarısının tamamen elektrikli araçlardan oluşmasını planlıyor.

Tamamen elektrikli otomobillerin tercih edilmesinde kritik role sahip olan şarj altyapısının dünya çapında hızla gelişmesi ve hammadde tedarikinde yaşanan problemlerin nasıl şekillendiğine bağlı olarak BMW Group'un, 2030 yılına kadar yılda 1.5 milyon adeti aşkın tamamen elektrikli otomobil satışına ulaşacağını da belirtti.

Geliştirilecek yeni teknolojilerle birlikte 2025 yılında elektrik dönüşümünde üçüncü aşamaya geçmeyi planlayan BMW Group, en yeni platformu üzerinde Neue Klasse’yi üretmeye başlayacak.

Lansmanı 2025 yılında Macaristan'daki BMW iFactory'de gerçekleştirecek olan Neue Klasse, 6'ıncı nesil aktarma organlarıyla yollara çıkacak. Neue Klasse'nin yaratacağı finansal verimlilik ile, tamamen elektrikli otomobillere sahip olma maliyetininin de düşürülmesi hedefleniyor.

AR-GE HARCAMALARI YÜZDE 11 ARTTI

BMW Group’un 2021 yılı finansal sonuçlarında, elektrikli mobilite ve dijitalleşme alanlarına ayırılan Ar-Ge harcamalarındaki artışlar da dikkat çekti.

Yeni otomobil platformları, otonom sürüş ve elektrikli otomobil teknolojileri gelişimi için yapılan harcamalar, 2020 yılındaki toplam maliyete oranla yüzde 10.7'lik yükselişle 6.29 milyar euro seviyesine ulaştı. Gelecek dönemlerde de bu alandaki yatırımların artması bekleniyor.

BMW'nin, iX ve i4'e ek olarak bu yıl tamamen elektrikli otomobillerine bir yenisini daha ekleyeceği ve bu kapsamda i7’nin global tanıtımını Nisan ayında gerçekleştirileceği de verilen bilgiler arasında.