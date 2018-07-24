BMW'den Audi'ye CEO transferi!

Alman Gazetesi Handelsblatt'ta yer alan habere göre, Volkswagen geçtiğimiz haftalarda tutuklanarak cezaevine giren Audi CEO'su Rupert Stadler'in yerini BMW'den yapacağı transferle dolduruyor. BMW'de Satın Alma Direktörü olan Markus Duesmann, Audi'nin direksiyonuna geçiyor.

Volkswagen'e yakın kaynaklar, Audi'nin Duesmann'ın en kısa sürede göreve başlamasını istediği bilgisini verdiler. Ancak Duesmann'ın kontratında rekabetle ilgili yer alan bir madde, altı ay boyunca göreve başlamasını engelleyebilir.

Volkswagen'in üst segment markalarından olan Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, şirketin dizel motorlarda egzoz emisyon testlerinde yaptığı usulsüzlük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay tututuklanmıştı. Şirket, satış direktörü olan Abraham Schot'ı geçici olarak CEO'luk görevine getirmişti.

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