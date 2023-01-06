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BMW renk değiştirebilen ikinci modelini tanıttı

Geçen yılki Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te renk değiştiren bir otomobil tanıtan BMW, bu yılki fuarda ise söz konusu teknolojiyi daha da geliştirerek, otomobilin renk değiştirme kapasitesini 2'den 32'ye çıkardı. Etkinlikte i Vision Dee adı verilen bir konsept otomobil tanıtan Alman marka, otomobilin retro tasarıma sahip olsa da gelecek modellere ışık tuttuğunu bildirdi

BMW renk değiştirebilen ikinci modelini tanıttı
HABERTURK.COM

Las Vegas'ın ev sahipliği yaptığı Tüketici Elektroniği Fuarı CES, bu yıl da otomobil markalarının birçok yeniliğini tanıttığı bir şova dönüştü.

Bu markalardan BMW, i Vision Dee adını verdiği bir elektrikli konsept otomobili ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Alman markanın 'Neue Klasse' adını verdiği ve gelecek modellerinde kullanacağı platform üzerinde şekillenen otomobil, retro tasarıma sahip olsa da markanın gelecek modellerine ışık tutuyor.

Dee'nin açılımı 'Digital Emotional Experience', yani dijital duygusal deneyim şeklinde açıklanırken, sergilenen konsept otomobilin sürücüler ile araçları arasında yaratılacak bağı simgelediği kaydedildi.

Otomobilin detaylarına bakıldığında dikkat çeken ayrıntılar göze çarpıyor. Örneğin, ön camı bir projeksiyona çeviren BMW, otomobil ile ilgili tüm bilgileri bu cama yansıtarak sürücüyü bilgilendiriyor.

Konsept otomobildeki bazı unsurların 2025'ten itibaren markanın modellerine taşınacağı bildiriliyor.

RENKLERİN SAYISI ARTTI

Öte yandan, BMW'nin geçen yılki CES'te tanıttığı E-Ink teknolojisi de, bu yıl kapsamı daha geniş bir şekilde yenide etkinliğe taşında.

CES 2022'de iX modelinin üzerinde tanıtılan ve otomobilin rengini istendiğinde beyaz istendiğinde siyah hale getiren söz konusu teknoloji, bu yılki CES'te ise 32 renge sahip olarak tanıtıldı.

BMW'nin E Ink renk değiştirme teknolojisi, otomobilin dış yüzeyinin elektrik sinyalleriyle uyarılarak gövdenin istenilen rengi alabilmesine olanak sağlıyor.

Açık ve koyu renklerin güneş ışığını yansıtma ve soğurma özellikleri dikkate alınarak geliştirilen bu teknoloji, araç içi sıcaklığı hava şartlarına göre optimum seviyede tutabiliyor. Bu sayede otomobilin klima sistemi araç içini soğutmak veya ısıtmak için daha az efor sarf ederek enerji tasarrufu yapabiliyor.

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