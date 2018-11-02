Boavista - Vitoria Guimaraes maçı istatistikleri

Boavista ve Vitoria Guimaraes, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:30. Maç öncesi Boavista 7 puanla 14. sırada, Vitoria Guimaraes 11 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Boavista, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Vitoria Guimaraes son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 418. İddaa'da Boavista kazanır 2.40, berabere biter 2.90, Vitoria Guimaraes kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Boavista önceki hafta Belenenses mücadelesinde 1-0 kazandı.

Vitoria Guimaraes ise Porto karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Boavista, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Boavista, kendi sahasında 2 gol attı, 4 gol yedi.

Vitoria Guimaraes, dış sahada 2 galibiyet, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vitoria Guimaraes 10 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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