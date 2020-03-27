

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan milyonlarca müzik severe 'Nobel Edebiyat Ödüllü' efsanevi müzisyen Bob Dylan'dan güzel haber var...

Dylan’ın 8 yıl aradan sonra, John F. Kennedy’nin 1963 yılındaki suikastını konu alan 'Murder Most Foul' adlı 17 dakikalık yeni şarkısıyla müzik severlerle buluştu.

Şarkıyı Twitter hesabında duyuran Bob Dylan, koronavirüs salgınıyla ilgili de hayranlarını uyardı: "Yıllar boyunca bana desteğiniz ve sadakatiniz için teşekkür ediyorum. Bu şarkı yıllar önce kaydedilip yayınlanmamıştı. Belki hoşunuza gider... Güvende kalın, kendinize dikkat edin. Tanrı sizinle olsun..."