'Susam Sokağı'nın yıldızı hayatını kaybetti

McGrath ailesinin paylaşacak bazı üzücü haberleri var. Babamız Bob McGrath bugün vefat etti. Ailesinin yanında, evinde huzur içinde öldü.

'Susam Atölyesi' de "Kurucu kadro üyelerinden biri olan Bob, 'Susam Sokağı'nın melodilerini hiç kimsenin olmadığı kadar somutlaştırdı ve performansları dünyanın dört bir yanındaki nesiller boyu çocuklara neşe ve merak getirdi. 'Susam Sokağı'na uzun yıllar tutkulu yaratıcı katkıları için sonsuza kadar minnettar olacağız ve hayatının büyük bir kısmını bizimle paylaştığı için onur duyacağız" mesajını paylaştı.

'Susam Sokağı' oyuncularından Alan Muraoka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kelimeler Bob'un benim için ne anlama geldiğini ifade etmeye yetmez... Bir rol model, bir akıl hocası, bir arkadaş... Nezaketi ve kötü mizah anlayışı çok eğlenceliydi ve onu çok sevdim" ifadelerine yer verdi.

Bob McGrath, ilk olarak 1969’da dizinin pilot bölümünde yer alan ve 2017’ye kadar programda yer almaya devam eden, uzun soluklu çocuk programındaki ilk insan karakterlerden biriydi.