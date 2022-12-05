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Haberler Dünyadan Bob McGrath 90 yaşında hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Bob McGrath 90 yaşında hayatını kaybetti

'Susam Sokağı'da süveterli müzik öğretmeni ve genel öğüt veren Bob McGrath, 90 yaşında vefat etti

Bob McGrath 90 yaşında hayatını kaybetti - Magazin haberleri
'Susam Sokağı'nın yıldızı hayatını kaybetti
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Türkiye'de 'Susam Sokağı' adıyla yayınlanan ABD yapımı çocuk programında süveterli müzik öğretmeni ve genel öğüt veren oyuncu Bob McGrath (90), hayatın kaybetti.

Bob McGrath
Bob McGrath

"EVİNDE HUZUR İÇİNDE ÖLDÜ"

Acı haberi, ünlü oyuncunun ailesi sosyal medyadan duyurdu:

McGrath ailesinin paylaşacak bazı üzücü haberleri var. Babamız Bob McGrath bugün vefat etti. Ailesinin yanında, evinde huzur içinde öldü.

"HAYATININ BÜYÜK BİR KISMINI BİZİMLE PAYLAŞTI"

'Susam Atölyesi' de "Kurucu kadro üyelerinden biri olan Bob, 'Susam Sokağı'nın melodilerini hiç kimsenin olmadığı kadar somutlaştırdı ve performansları dünyanın dört bir yanındaki nesiller boyu çocuklara neşe ve merak getirdi. 'Susam Sokağı'na uzun yıllar tutkulu yaratıcı katkıları için sonsuza kadar minnettar olacağız ve hayatının büyük bir kısmını bizimle paylaştığı için onur duyacağız" mesajını paylaştı.

'Susam Sokağı' oyuncularından Alan Muraoka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kelimeler Bob'un benim için ne anlama geldiğini ifade etmeye yetmez... Bir rol model, bir akıl hocası, bir arkadaş... Nezaketi ve kötü mizah anlayışı çok eğlenceliydi ve onu çok sevdim" ifadelerine yer verdi.

Bob McGrath, ilk olarak 1969’da dizinin pilot bölümünde yer alan ve 2017’ye kadar programda yer almaya devam eden, uzun soluklu çocuk programındaki ilk insan karakterlerden biriydi.

McGrath, 2017'de diziden ayrıldı ancak son yıllarda çeşitli etkinliklerde diziyi temsil etmeye devam etmişti.

Aynı zamanda başarılı bir tenor ve müzisyen olan McGrath, Susam Workshop'a göre; Las Vegas'tan Saskatchewan'a ve Tokyo'ya kadar birçok konser salonunda sahne aldı.

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