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Bob Saget'in son nefesini verdiği otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

Amerikan televizyon dizisi "Bizim Ev"deki bekar baba rolüyle tanınan komedyen ve oyuncu Bob Saget, 9 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Ünlü yıldızın son saatlerini geçirdiği otel odasının görüntüleri basına yansıdı

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  • Bob Saget'in kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

    Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım "Full House"un başrolündeki Bob Saget (65), 9 Ocak'ta Florida Orlando'da stand-up gösterisini tamamladıktan sonra döndüğü otel odasında yaşamını yitirmişti.

    Sadece ailesini değil hayranlarını da şoke ederek aniden ölen Saget'in, son saatlerini geçirdiği otel odasının görüntüleri ortaya çıktı. 
  • Bob Saget'in kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

    Bölgenin yerel güvenlik güçleri, ünlü oyuncunun hayata veda ettiği otel odasının fotoğraflarını paylaştı. Orange County Şerif Ofisi'nin yayınladığı görüntülerde, 4012 numaralı odada Bob Saget'den geriye kalanlar görülüyor. Şerif ofisi, Saget'in cansız bedeninin bulunma anına ait görüntüleri de gözler önüne serdi. 
  • Bob Saget'in kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

    Bob Saget'in hayatının son saatlerini geçirdiği odada bulunan yatak başı da görüntüler de dikkat çeken ayrıntılardan.
  • Bob Saget'in kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

    KIYAFETLERİ ASKIDA KALDI

    Orange County Şerif Ofisi'nin paylaştığı görüntülerde Bob Saget'in son saatlerini geçirdiği odanın bütün ayrıntılarını görmek mümkün. Otel odasında bir yuvarlak masa, dört tane sandalye ve bir kanepe de yer alıyor. Ünlü yıldızın askıda bulunan elbiseleri ise ertesi gün öğle saatlerinde otelden ayrılacak olan oyuncunun bavulunu toplama işini ertesi sabaha bıraktığını düşündürüyor.
  • Bob Saget'in kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

    Bob Saget'in otel odasındaki yarıdan fazlası dolu su bardağı da objektiflere yansıdı.
  • Bob Saget'in kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

    SON PAYLAŞIM

    Saget, ölümünden bir gece önce Orlando'da stand- up gösterisi sergilemişti. Ünlü yıldız, iki saat süren bu gösterinin ardından yaptığı bir öz çekimi de sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

    Saget'in bir hayranı da öldüğü 9 Ocak 2022'de ünlü oyuncu ile selfie çektiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Saget, bu pozu verdikten birkaç saat sonra hayata veda etmişti. 
  • Bob Saget'in kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

    KAFASINI BİR YERE ÇARPMIŞ AMA ÖNEMSEMEMİŞ

    Bu arada Bob Saget'in ölümüyle ilgili yapılan otopsinin sonuçları da ailesi tarafından geçtiğimiz haftalarda People'a yaptığı yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

    Bob Saget, Kafa Travması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti. Saget'in ailesinin açıklamasında, ünlü yıldızın başının arka kısmını kazayla bir yere ya da bir şeye çarptığı, o gece bunu umursamadan uyuduğu ifade edilmişti. Saget'in önemsemediği bu çarpmanın beyin kanamasına neden olduğu yapılan otopside ortaya çıkmıştı.
  • Bob Saget'in kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

    AYLAR ÖNCE KENDİ ÖLÜMÜNÜ ANLATTIĞI ORTAYA ÇIKTI 

    Öte yandan Saget'in, vefat etmeden iki ay önce önce de "Bob Saget's Here For You" adlı podcast yayınında yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

    Saget, yayında eşi Kelly Rizzo'nun en çok sevdiği filmler hakkında konuşmuştu. 42 yaşındaki Rizzo, "The Godfather" (Baba), "Scarface" (Yaralı Yüz), "Casino ve Goodfellas"ın favori filmleri olduğunu anlatmıştı.
  • Bob Saget'in kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

    "YATAĞIMDA ÖLÜ BULUNACAĞIM"

    Eşi Kelly Rizzo'nun yer altı dünyasını yansıtan bu filmleri çok sevmesine gönderme yapan Bob Saget de "Eğer bunlar senin en sevdiğin filmlerse benim yaşayacak çok fazla zamanım yok!" demişti.

    Ünlü isim daha sonra da "Ben yatağımda ölü bulunacağım." ifadelerini kullanmıştı. O sırada bu şakanın çok kısa bir süre sonra hayatının en acı gerçeğini yansıtacağından habersiz olan Kelly Rizzo ise eşine "Dikkat etsen iyi olur." sözleriyle yanıt vermişti.
  • Bob Saget'in kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

    EŞİNİN SON SÖZLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

    Eşinin acısıyla sarsılan Rizzo, konuk olduğu Hoda Kotb'un sunduğu Today adlı programda Saget ile yaptığı son mesajlaşmayı anlatmıştı.

    Bob Saget ile aralarında yaşananların "sadece aşk" olduğunu söyleyen Kelly Rizzo, onunla son konuşmalarını şu sözlerle aktarmıştı:

    Sanırım ona 'Seni seviyorum.' dedim. O da bana 'Seni sonsuzca seviyorum.' dedi. Sonra ben ona 'Seni yarın görmek için sabırsızlanıyorum.' dedim.
  • Bob Saget'in kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

    "HİÇ ROL YAPMADI"

    Saget ile 2018 yılında evlenen 42 yaşındaki Rizzo, eşi için "Birlikte geçirdiğimiz her saniyeye değer verdi." ifadelerini kullanmıştı. Kelly Rizzo, Bob Saget'in topluma karşı sergilediği sıcak tavrın "rol" olmadığını da sözlerine eklemişti. Rizzo, oyuncunun yanında kim olursa olsun hep aynı kişi olduğunu belirtmişti.
  • Bob Saget'in kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

    "HAYATIN NE KADAR ZOR OLABİLECEĞİNİ BİLİYORDU"

    Rizzo daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Hayattan zevk almak istiyordu ve çevresindeki insanları da mutlu etmek isterdi. Yani mesela bir restorana gittiğimizde bütün garsonlarla konuşurdu. Herkes onu tanırdı ve severdi.

    Kelly Rizzo, eşinin sürekli olarak çevresine "Herkese kibar davranın." mesajını verdiğini de sözlerine ekledi ve "Çünkü hayatında çok şey yaşamıştı ve hayatın ne kadar zor olabileceğini biliyordu. Bu yüzden de herkese karşı çok kibar ve sevecendi." demişti.

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