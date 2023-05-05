Van'da otomobildeki 60 kilo eroini "Bobi" buldu

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespit ettikleri otomobili durdurup arama yaptı.
Narkotik köpeği "Bobi" ile yapılan aramalarda, 60 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespit ettikleri otomobili durdurup arama yaptı.
Narkotik köpeği "Bobi" ile yapılan aramalarda, 60 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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